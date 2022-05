“¿Son caminos parecidos?”: el cruce entre Oscar Ruggeri y “El Chavo” Fucks tras comparar a Battaglia con Gallardo

Los columnistas de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri y Chavo Fucks, discutieron este lunes por una comparación que el exfutbolista hizo entre Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, y Sebastián Battaglia, DT de Boca Juniors. El exjugador se refirió en particular al inicio de ambos entrenadores en sus respectivos equipos. “¿Son caminos parecidos, cómo comenzaron a hacerse fuertes de espalda?”, le preguntó el “Cabezón” al conductor Sebastián Vignolo.

Inmediatamente, intervino Fucks y le respondió al exjugador: “Estamos yendo muy rápido”. Iracundo, el exdefensor le retrucó: “¿Estamos yendo muy rápido? El camino te estoy diciendo, no que ya lo empató. ‘Estamos yendo muy rápido’, dice”. Acto seguido, el comentarista deportivo le recordó a Ruggeri cuándo fue el punto de inflexión del equipo campeón de la Copa de la Liga Profesional 2022. “¿Sabes cuándo fue el partido con Godoy Cruz? El día 20 de abril...”.

Allí, Oscar se ofuscó y lo acusó de evadir la respuesta. “Él no entiende y se va para otro lado y te deja así, tomá, te contesta y te vas para otro lado”. Honesto, y sin ánimos de confrontarlo, Vignolo le dijo al exdeportista: “Por ahí, armaste una encuesta que no era para ahora”. Ante esto, Ruggeri volvió a aclarar que se refería a los comienzos de ambos entrenadores, y no con la intención de hacer una semejanza entre cómo cada uno de ellos está parado hoy en día.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate Gustavo Garello - AP

En su defensa, Fucks dijo: “No me fui para otro lado, te estaba contestando a vos. El 20 de abril, hace 32 días, Battaglia era cuestionado, y el Consejo de Fútbol tenia la pretensión de que renunciara. La cosa cambió en un mes”. Luego, Ruggeri replicó: “Y Gallardo cambió también, loco”. Un rato antes, en torno a la discusión de si Boca es el mejor equipo porque ganó el torneo local, el “Cabezón” había sentenciado: “El que sale campeón, es el mejor. A mi no me importa el partido. El que levanta la copa, listo, a la pista chicos”.

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors Prensa Boca

Por su lado, el periodista se mostró de acuerdo con que Boca “es un muy buen campeón”, y diferenció “la reacción” en los analistas e hinchas entre el título obtenido el último fin de semana ante Tigre, con la Copa Argentina que el equipo xeneize le ganó a Talleres en la final. “No solamente fueron al obelisco porque Boca gano un campeonato. Fueron al obelisco porque boca ganó una final, 3 a 0, contundentemente y claramente, no dejando ninguna duda, llegando a convertir, dominando salvo un lapso de 15 minutos en el segundo tiempo casi todo el partido. No solamente nosotros le prestamos a mención a como Boca jugaba, si no que también lo hicieron muchos hinchas. Yo veo una euforia mayor”.

En ese momento, Ruggeri le salió al cruce a Fucks, ya que, en su opinión, no es necesario justificar sus posiciones. “¿Por qué estamos diciendo así de los hinchas? No tenemos que explicar nada, me parece”, le dijo el campeón mundial de México 86′ a su compañero, quien se manifestó en desacuerdo con su compañero y le respondió que “sí, hay que explicar” porque si no, habría que pasar música en los programas deportivos.