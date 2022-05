“Un análisis corto”: el fuerte cruce entre “El Chavo” Fucks y un colega por la eliminación de Independiente

Los periodistas de ESPN, Chavo Fucks y Leo Gabes, se cruzaron este jueves en el pase de programas entre F12 y F90 con la valía del plantel del primer equipo del Club Atlético Independiente como objeto de discusión. El plantel de Eduardo Domínguez perdió este miércoles por 2 a 0 frente Ceará en condición de local y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

Al respecto, Fucks estimó que las posibilidades de “Los Diablos” eran muy bajas, y que su único respaldo era la historia. “Lo que le dio esperanza, y lo que le daba cierta capacidad, era el técnico y el escudo, porque la verdad que el equipo es un plantel sin jerarquía”, analizó el comentarista deportivo.

En esa línea, consideró que “Independiente se ha ido desmembrando”, y remarcó que dicho proceso continuará con las inminentes salidas de Andrés Roa, Domingo Blanco y Carlos Benavidez. En tanto, el panelista puso de relieve la difícil situación institucional que atraviesa el club de Avellaneda. “Los dirigentes siguen sin llamar a elecciones. El club está tomado por la barra y por dirigentes inoperantes. Entonces, no hay manera”. Por eso, el conductor señaló, metafóricamente, que aunque Independiente compre a “Maradona” o a “Messi”, “el equipo va a seguir jugando mal porque no tiene estructura”.

En ese momento, Gabes le salió al cruce a Fucks, y le dijo que los errores frente a Ceará fueron del orden “futbolístico”, al margen de la actualidad dirigencial. Diego no estuvo de acuerdo con la mirada del relator, a quien le dijo que “reducir todo a si aparece el gol de Toto Pozzo”, le parecía “un análisis corto” de la situación. En su defensa, Leo respondió: “Yo estoy hablando en general. Ayer tenía que ver en lo futbolístico. Ayer (Domínguez) erró el once”.

Eduardo Domínguez DT de independiente. Marcelo Aguilar

Aunque le concedió esa parte, el experimentado cronista explicó que “si no analizamos más arriba, estamos mal”, porque Independiente “tiene un problema estructural”. “Sería bueno resolver eso, primero”, agregó. Acto seguido, el panelista de F12 replicó: “Eso está claro, y se habla todos los días en el mundo Independiente. Yo lo que digo es que futbolísticamente Independiente ayer tenía una chance y la verdad, con una mano en el corazón, no tiene menos plantel que Ceará”.

Respecto del conjunto brasileño, Gabes opinó que no cuenta en su plantel con “una sola figura” de la liga de ese país. Asimismo, puso en cuestión la hipótesis de su colega de que Independiente no tiene “jerarquía”. “A ustedes les parece que jugadores como Mingo Blanco, Soñora, Luca Romero, son jugadores que no juegan en cualquier equipo del fútbol argentino?”, les preguntó Leo a sus compañeros.

Después, Fucks resaltó que, en partidos comprometidos, los jugadores de Independiente no aparecen porque son muy jóvenes todavía. “Ayer había que agarrar la pelota y jugar”, dijo, a lo que Gabes retrucó: “A los que jugaban bien no los puso, eh”, con respecto a las decisiones que tomó Domínguez en el armado del once inicial.

Por último, el panelista de F90 reforzó su idea acerca del problema de base que, en su opinión, tiene Independiente. “Hay un contexto que no sostiene a buenos jugadores como Alan Soñora. Está en un proceso de formación, y tiene que salir a salvar las papas, como antes las salvaba (Ricardo) Bochini. Y Alan Soñora es un chico que se está formando. Y Toto Pozzo lo mismo, y el Chila Marquez lo mismo. Son pibes. Es un club muy grande, un escudo muy grande, y le piden como tal. Lo que pasa es que no tiene jerarquía. No llaman a elecciones, está cada vez peor. Si no tenés club, lo demás no sirve nada”.

Independiente cayó ante Ceará y quedó eliminado de la Copa Sudamericana Fotobaires

A la vez, Fucks realizó una muy dura comparación entre el actual plantel que comanda Domínguez con el de 2013 que perdió la categoría. “Es peor que el que se fue al descenso. Tenía mejores jugadores, más hechos”, destacó acerca del equipo que descendió hace casi diez años. Con respecto a esa aseveración, Gabes le recordó que, en aquel momento, “había más jerarquía en general en los planteles” del fútbol argentino.