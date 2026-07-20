El comunicado completo de Lionel Messi tras la derrota ante España

Lionel Messi compartió un extenso comunicado tras lo que fue la derrota en la final del Mundial 2026 ante España, con lo que finalizó su participación en las Copas del Mundo con la camiseta de la selección argentina. Con estas palabras, el capitán rompió el silencio y decidió revelar cómo se encuentra en lo anímico, además de enviar palabras de aliento para todo el país, aunque no hizo mención a su futuro con Argentina.

Junto con la imagen con la medalla de plata, Messi comenzó por escribir: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno... Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

La Scaloneta jugó dos finales consecutivas de Mundial, apenas la segunda vez que ocurre en la selección argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Luego, el capitán de la selección decidió agradecer por el aliento masivo que recibió tras una nueva derrota en una final de Mundial. “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, insistió el rosarino.

Para finalizar, hizo mención al triunfo de los europeos para conseguir su segunda estrella: “También quiero felicitar a España por el campeonato”. Este mensaje, con lo que representa Messi para Barcelona, no es uno más para la lista, sino que La Roja llevó a nueve jugadores del Barça que fueron fundamentales en la conquista: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres, Joan García, Alejandro Balde, Eric García, Pablo “Gavi” Gavira y Pedro “Pedri” González.

El mensaje completo de Messi tras jugar su último Mundial con la selección argentina Captura Instagram (@leomessi)

Messi no viaja con sus compañeros de la selección de regreso a la Argentina

Tras el anuncio de un potencial feriado por parte del presidente Javier Milei que este lunes fue desestimado, la selección argentina comenzó su regreso rumbo a Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 y, conforme pasaron las horas, se confirmó que varios jugadores decidieron no subirse al avión.

La ausencia más destacada es la de Lionel Messi, quien optó por irse desde Nueva York a Miami junto a Rodrigo De Paul y sus familias. De igual manera, el miércoles 22 de julio se espera que el capitán de la selección llegue a Rosario para reunirse con su familia, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.