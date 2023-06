El contundente posteo de la esposa de Ángel Di María tras el anuncio sobre su futuro lejos de Juventus

escuchar

Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María, es una de las más activas familiares en las redes sociales entre los jugadores de la selección argentina. Conocida por sus encendidas defensas de Fideo en los momentos de zozobra, la influencer suele usar su Instagram también para mostrar postales de su familia y, además, dedicarle mensajes de amor a su pareja. Este martes, tras la confirmación por parte de su marido de que no continuará en Juventus, la madre de Mía y Pía, subió una foto de ambos desde Ibiza, España, y lo apoyó en su decisión.

Al rayo del sol, en la exclusiva playa española, Cardoso subió la imagen junto a su esposo, y escribió: “Si es con vos y el sol, no me importa dónde”. Luego, en su cuenta, Di María compartió el mensaje y le correspondió el afecto: “Donde sea con vos amor”, a lo que añadió dos emojis de corazones.

Siempre al pie del cañón, Jorgelina publicó días atrás un video recopilatorio con los mejores momentos de Fideo en La Vecchia Signora, ante algunas críticas recibidas. “Para refrescar algunas memorias… Siempre con vos, hacia adelante, nunca hacia atrás. Te amo fuerte”, puso en el epígrafe. Entre los comentarios, Angelito posteo: “Yo te amo más mi vida”.

El contundente posteo de la esposa de Di María tras el anuncio sobre su futuro

En el marco de una conflictiva situación futbolística e institucional, Di María puso este martes punto final a su ciclo en La Juve. “Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”.

Ante la inminencia de su salida, Di María volvió a refugiarse entre los suyos. Consciente de la importancia de cada movimiento de ciudad, el jugador de 35 años les agradeció públicamente a su esposa y a sus hijas por acompañarlo en su camino. “Gracias por estar siempre a mi lado, por seguirme a cada destino, por bancarme cuando nadie lo hacía, por demostrarme ese amor de familia que es lo más lindo e importante qué hay en esta vida”.

El futuro del jugador rosarino es una incógnita. Días atrás, circuló una versión entre algunos medios europeos donde sostuvieron que el futbolista formado en Rosario Central podría volver a vestir la camiseta de Benfica, al igual que en 2008. Sin embargo, nada está definido aún. En cualquier caso, a partir de ahora, el delantero es agente libre y deberá decidir su futuro que, todo indica, tendría como ubicación el Viejo continente, con el objetivo de seguir en el más alto nivel de cara a la Copa América 2024, su último gran objetivo con la selección argentina.

