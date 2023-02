Toti Pasman criticó a Ángel Di María por su actitud con Rosario Central: “Vendió humo”

escuchar

El periodista Toti Pasman salió al cruce del futbolista de Juventus, Ángel Di María, quien la semana pasada, admitió que no volverá a Rosario Central al menos hasta mediados de 2024, cuando se disputará la próxima Copa América. “Sino, (Lionel) Scaloni no te lleva a la Selección, es la realidad”, aseguró.

Di María confesó que le disgustaron las declaraciones de la vicepresidenta de la institución canalla, Carolina Cristinziano, quien sentenció: “Esperamos que pueda volver este año, creemos que este es el año, el momento es ahora”. En diálogo con F90 (ESPN), Di María dijo que “salir a decir esas cosas en este momento no era necesario (...) porque ilusionan a la gente, y crean un malestar en la gente porque, si al fin y al cabo, no vuelvo, al que putean es a mí, y también a ellos”.

Respecto de este tema, Pasman aclaró que “Di María no está obligado a volver a Rosario Central”, y que incluso, “quedarse en Europa sería lo más lógico”. Sin embargo, cuestionó su actitud: “Lo que no se hace es jugar con la ilusión del hincha”.

De acuerdo con Toti, “nunca es el momento de volver a casa” para Di María. “Es lindo tener a Central a mano con declaraciones para la tribuna” lo cuestionó. En esa línea, señaló que, “en vez de ser sincero, le tira el fardo a Gonzalo Belloso y Cristinziano”.

En el último posteo de su página personal, Pasman aseguró que en la “declaración ‘hablan al pedo’ del futbolista campeón del mundo, hasta es mala leche con dirigentes que recién empiezan y tratan de poner de pie a un grande del fútbol argentino”.

Durante la Copa América 2021, Toti Pasman se arrodilló para pedirle a Scaloni que sacara a Di María del equipo. Luego, pidió disculpas por su actitud. Sin embargo, desde entonces, mantiene una tirante relación con el futbolista de la selección argentina Captura TV

Por último, Pasman opinó que, en realidad, “Angelito no quiere volver, y en vez de decirle la verdad a los hinchas, le pega a las personas del club que lo quieren ver con la camiseta de Rosario Central (...). Eso no se hace, Fideo”.

Asimismo, indicó que “la pura y cruda verdad” es que “Di María no quiere volver a Rosario Central cuando termine su contrato con Juventus”. Por problemas financieros, La Vecchia Signora se desprenderá de varios de sus mejores futbolistas, entre los cuales se cuenta al delantero argentino.

Por eso, desde la dirigencia de Rosario Central pusieron el pie en el acelerador con declaraciones que apuntaron a acelerar el operativo regreso. Por el contrario, el propio jugador admitió que, lejos de seducirlo, los dichos de la vicepresidenta canalla le disgustaron.

Al mismo tiempo, este desencuentro con la CD no sería el principal motivo de su permanencia en Europa. Como él mismo admitió, Di María revió su retiro de la Albiceleste y optó por seguir un tiempo más a disposición de Scaloni, tras alcanzar la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022.

Al igual que Lionel Messi, ambos tienen el deseo de lucir la camiseta argentina en carácter de campeones del mundo. “Cada jugador le demostró siempre el 100% porque, si das el 90%, al partido siguiente estás afuera. Te da la pechera y, si la cosa no funcionó, te la saca. Elige al mejor para cada partido. Si no estás bien, no vas”, dijo para justificar su permanencia en Europa.

