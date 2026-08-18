El corazón dividido del primer ministro neerlandés: Países Bajos le ganó 3-1 a los Leones, donde juega su pareja, Nicolás Keenan

Los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos por la segunda fecha de la fase de grupos del mundial de hockey sobre césped, que se juega en territorio neerlandés y también en Bélgica. Fue un encuentro muy especial para Nicolás Keenan, delantero del equipo argentino, ya que en la tribuna del estadio Wagener, en Amstelveen, estaba su pareja, Rob Jetten, primer ministro neerlandés. Si en el debut de los Leones había acudido con una camiseta argentina -que incluso le valió críticas- este martes asistió al encuentro de impecable camisa celeste, saco negro y una bufanda naranja, el color típico de su país.

Es más, en la previa del partido el propio Jetten había dejado en claro que su corazón estaba con su país, más allá de su relación con Keenan. En diálogo con ESPN, y antes del pitazo inicial, el argentino dijo lo suyo: “Sí, bueno, fue políticamente correcto, eso ya lo sabemos. Pero sé que un pedacito de su corazón va a ir por mí también”, respondió con una sonrisa.

Nicolás Keenan, durante la formación previa al partido entre los Leones y Países Bajos, por el Mundial de Hockey sobre césped Soccrates Images - Getty Images Europe

El primer ministro neerlandés, por su parte, habló con la cadena NOS y relató que había viajado dese la sede del gobierno para ver el encuentro entre argentinos y neerlandeses. “Hoy trabajé todo el día y vine rápidamente desde La Haya para animar a los Países Bajos. Y un poquito por mi pareja, que podría marcar un gol para Argentina. Pero entonces los Países Bajos se llevarán la victoria”, se ilusionó el primer ministro neerlandés.

Tuvo suerte repartida: la Naranja Mecánica, vigente campeona olímpica, se quedó con el triunfo por 3-1. Pero Keenan no pudo convertir, ya que el único gol del equipo argentino fue obra de Nicolás Della Torre, por medio de un córner corto (los Leones tuvieron cinco en todo el partido).

El primer ministro neerlandés Rob Jetten, con la camiseta argentina y rodeado por su familia, en el partido anterior de los Leones KOEN VAN WEEL - ANP

Aficionado al hockey sobre césped, a Jetten le preguntaron por un jugador a seguir en los Leones. Y, claro, habló del número siete de los argentinos. Es decir, de Keenan. “Lleva mucho tiempo jugando en los Países Bajos, en el Klein Zwitserland de La Haya, y también años en la selección argentina”, dijo en la entrevista con la cadena NOS.

A continuación, Jetten lo describió como jugador de hockey: “Es tremendamente molesto y realmente muy técnico. Hoy verán cómo mantiene la pelota en el aire y corre por todo el campo. Y cuando el resto del equipo ya se ha rendido, suele ser él quien piensa: ‘Vamos a dejar todo otra vez’. Y entonces se le ocurre una solución creativa para que el partido vuelva a ser emocionante”.

Jetten llegó al estadio de Amstelveen luego de haber sido muy criticado por usar una camiseta albiceleste en el debut de los Leones ante Japón. En la espalda tenía la leyenda “Keenan”, el apellido de su pareja. “¡Realmente incomprensible!“, protestó el empresario Chris Woerts al ver las imágenes del político con un atuendo distinto a los colores tradicionales de su país.

Aquella vez, Jetten había vaticinado que los Leones y Países Bajos empatarían. Y que Keenan incluso haría un gol: “Al ser el primer ministro de Países Bajos, espero que empaten el martes [por hoy]. Y quizás Nico [Keenan] haga otro gol. Creo que será un torneo muy duro, especialmente en varones, todos los equipos son muy parejos y será súper emocionante”, vaticinó el político neerlandés en una nota con ESPN.

"Estoy esperando que el martes haya un empate"



Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos y pareja del jugador argentino Nicolás Keenan, habló del próximo partido de Los Leones que será contra su país: "Quizás Nico haga un gol. Será un torneo muy duro". pic.twitter.com/oyNN4Lt22f — Corta (@somoscorta) August 17, 2026

El partido

La derrota de los Leones provoca que deban jugarse todo el jueves, en la última fecha de la fase de grupos contra Nueva Zelanda. A primer turno, los oceánicos vencieron a Japón -el conjunto más débil de la zona- por 2-0 y, al igual que el equipo argentino, tienen tres puntos en dos partidos. Con los resultados del martes, Países Bajos quedó como único líder de la zona A con puntaje ideal. Más atrás, los Leones y Nueva Zelanda tienen tres, pero el equipo dirigido por Lucas Rey está segundo por diferencia de tantos (1 contra -2). Japón, por su parte, está último y aún no sumó ningún punto.

Por este motivo, los Leones están obligados a salir a ganar en el último partido de la primera ronda ante Nueva Zelanda, programado para este jueves a las 7.30 (horario argentino). El vencedor de dicho cruce pasará directamente a una etapa conformada por dos grupos de cuatro integrantes cada uno. “Tenemos que analizar imágenes y ver en qué nos equivocamos para saber qué podemos ajustar contra Nueva Zelanda (...) Estamos en igualdad de puntos, con una mínima ventaja en la diferencia de goles. Hay que salir a ganar”, afirmó Rey al término del encuentro.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras la fecha 2 FIH

El partido entre los Leones y Países Bajos se decantó para el lado neerlandés cuando el árbitro principal pidió la revisión de una jugada en la que intervino Matías Andreotti. En un duelo con un rival, su palo quedó demasiado arriba e impactó en el rostro del neerlandés. Luego de examinar el incidente, la asistente tecnológica habló de un “palo imprudente” (“reckless stick”, en inglés). Y el árbitro principal le mostró la tarjeta amarilla al jugador argentino, que estuvo diez minutos afuera de la cancha.

El neerlandés Thierry Brinkman festeja el primer gol de Países Bajos ante los Leones, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial masculino de hockey sobre césped Soccrates Images - Getty Images Europe

Thomas Habif habló de esa jugada con ESPN, una vez consumada la derrota: “Es una jugada de hockey internacional. Se corre, se mete y a veces un palo queda arriba”, dijo Habif. Y sobre el trámite del partido, añadió: “Nos tocó hacer un córner tonto [el que derivó en el segundo gol neerlandés], por así decirlo, lo teníamos que evitar, nos la mandaron a guardar y es así el hockey de este nivel”.

Países Bajos se puso en ventaja al promediar el primer tiempo con un gran gol de Thierry Brinkman, su capitán. Tomó la bocha en el aire y definió hacia abajo, por lo que el arquero argentino quedó descolocado y su esfuerzo por evitar el gol terminó siendo estéril. Sin embargo, los Leones se repusieron de ese gol y encontraron el empate en un córner corto. Nicolás Della Torre, con una definición al medio del arco, consiguió la igualdad en uno, que sería transitoria.

¡SE AVECINA UN PARTIDAZO! Córner corto eficaz de Los Leones y gol de Nicolás Della Torre para el 1-1 parcial entre Argentina y Países Bajos a los 11 minutos del primer cuarto en el Mundial de Hockey.



📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/cmVIWSqfwh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026

Porque antes de cumplirse el tercer minuto del tercer cuarto Tijmen Royenga -también de córner corto- consiguió desnivelar el marcador a favor del equipo neerlandés. Andreotti todavía estaba afuera -le quedaban tres minutos de penalidad- y los Leones jugaban con uno menos. Pese a intentar atacar y tener algunas chances, el equipo argentino no pudo volver a anotar. El local, en cambio, sí consiguió ampliar la ventaja: lo hizo a través de Duco Telgenkamp, quien se aprovechó de un rechazo fallido de Nicolás Cicileo para ponerle cifras definitivas al marcador.