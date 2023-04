El cruce entre Martín Liberman y Pedro Brieger por la ley de etiquetado frontal: “No te pregunté qué opinabas”

escuchar

En las redes sociales, los ánimos suelen alterarse más de lo habitual. La instantaneidad puede dar lugar a discusiones que, de otro modo, tal vez no existirían. Un reflejo de esto se vio el fin de semana en Twitter, donde el periodista Martín Liberman hizo una publicación contra contra la ley del etiquetado frontal y su colega, Pedro Brieger, salió a responderle.

Polémico, Liberman publicó la foto de unos famosos alfajores que cuentan con los octágonos negros y le agregó un contundente comentario: “Han roto todo”. En otro de sus tuits, el conductor se preguntó: “¿En serio es necesario que te digan que la galletita tiene azúcar o que el chocolate tiene grasas?”.

El posteo del periodista cosechó cientos de respuestas, entre las cuales estuvo la de Brieger, quien le contestó: “¿En serio necesitás que te digan que el cigarrillo produce cáncer? ¿En serio los peatones necesitan semáforos? ¿Acaso no saben que pasan autos?”.

Sin quedarse callado el comentarista deportivo citó el tuit de Brieger y le espetó: “Es mi opinión. No te pregunté qué opinabas. De todos modos, gracias por tu inteligencia superior y por hacerte el irónico en tu respuesta. No te conozco. No me seguís. No te sigo. Negocio para ambos, ¿no? Saludos”.

El impensado cruce entre Martín Liberman y Pedro Brieger Twitter

Por su lado, la periodista Débora D’Amato le respondió: “Y... sí, Martín. Es sumamente necesario que expongan bien todo y que cada uno decida. No entiendo la necesidad estética de un packaging. Por engaños de packaging, los chicos se obnubilan y los padres ni leen, y con tal de que no les rompan, compran. Hay de todo en la viña...”.

En relación a este tema, Liberman argumentó que “los niños no compran”, sino que lo hacen sus padres, y agregó: “La información nutricional estuvo siempre en el paquete. ¿Vos no sabés que el helado engorda y tiene grasa? ¿Por qué la caja de pizza no dice nada? ¿O el paquete de facturas? ¡Ustedes son selectivos!”. En otra publicación, se preguntó: “Cuando vas a la panadería y comprás facturas, ¿sabés que engordan? ¡No tienen octagonos! Tampoco los churros”.

Por su lado, el abogado Miguel Nathan Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, citó el artículo 42 de la Constitución Nacional, en defensa de la Ley de Etiquetado Frontal. En un fragmento de su texto, el artículo 42 señala: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. (...) Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación par el consumo”.

La ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre de 2021, y aprobada por el gobierno nacional el 23 de marzo de 2022.

LA NACION