Martín Liberman y una picante chicana a Guido Kaczka por su participación en Los ocho escalones del millón: “¿Decorado?”

Hace tiempo que Martín Liberman se desempeña como jurado del programa de preguntas y respuestas Los ocho escalones del millón (eltrece), que conduce Guido Kaczka, y se emite de lunes a viernes.

A cargo de formular a los participantes las preguntas del orden deportivo, el periodista suele realiza antes un breve comentario sobre el tema, desplegando todos sus conocimientos en la materia. Sin embargo, como en todo trabajo, pueden existir contrapuntos entre los miembros de un ciclo. Este domingo, el panelista publicó un tuit a modo de chicana al animador.

Liberman compartió un fragmento del programa, donde el conductor “vende” el regreso de Resto del Mundo (RDM), el programa de viajes conducido por Federico Bal, para lo cual buscó el apoyo de su madre, y también jurado del programa, Carmen Barbieri.

Al lado de la capocómica, se lo llega a ver al periodista, quien apenas atina a mirar a ambos y esbozar una sonrisa. Junto a la filmación, entonces, el comentarista deportivo agregó un irónico comentario: “¿Y mi papel clave de decorado?”.

Martín Liberman Captura Twitter

Días atrás, en la misma red social, Martín se mostró orgulloso por la alta audiencia que mira el programa. Al citar un tuit que refleja el rating, el cronista tuiteó: “Impresionante Ocho escalones! Ayer se cumplió un año de su primera emisión. ¡No paró nunca! Ni un solo día, y se le agregó una versión a la tarde. El mayor éxito de la TV del 2021/2022″.

El gesto de Martín Liberman con un participante de los 8 escalones

El tenso momento que vivió con una compañera

En septiembre del año pasado, el comentarista protagonizó un cruce con la modelo Nicole Neumann en relación al consumo animal, puesto que ella es vegetariana desde hace muchos años. “¿A qué animal se parece la centolla?”, le preguntó Kaczka a una participante. Acto seguido brindó las dos opciones entre las que debía elegir.

“¿Se parece a un mejillón o se parece a un cangrejo?”, enumeró Kaczka sobre la pregunta que estaba dirigida a la mujer, llamada Caterina. Después de pensarlo por un instante y responder con precaución, la joven se decidió por la segunda opción: “A un cangrejo”. La respuesta era correcta.

Nicole Neumann cruzó a Martín Liberman en medio de una pregunta por una comparación entre dos animales Instagram

Allí, el periodista deportivo acotó: “¡Y qué rica que es!”, mientras miraba a a Nicole, para dejar en claro que el comentario era para ella. De fuertes convicciones, Neumann tomó el micrófono y emitió su opinión. “No hagamos apología de comer animales. No está bien”, dijo. En tanto, Liberman trató de minimizar, y buscar complicidad entre el resto de sus compañeros “¿Cómo apología? Yo digo que comí centolla, digo que es rica, no hago ninguna apología y ninguna defensa, digo que es rica”.

Santiago do Rego, otro de los jurados fijos del programa, apoyó al periodista, y dijo que la centolla le parece “riquísima”. En el mismo sentido se expresó Carmen, quien comentó: “Yo como centolla. Es un poco dura. A mí me gusta”. Para solidarizarse con Neumann, la participante que acertó la pregunta opinó que se podía decir que la centolla “es rica en belleza”, pero no por eso tenían que comerla. Este fue uno de otros tantos momentos donde ambos jurados expresaron sus diferentes puntos de vista acerca del consumo animal.