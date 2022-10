El furioso e inesperado cruce entre Martín Liberman y un periodista de El Chiringuito: “Bueno para nada”

escuchar

En una entrevista con el canal argentino de YouTube “Doble Mérito”, el panelista español Cristobal Soria, famoso por su participación en el programa deportivo “El Chiringuito de jugones”, apuntó este lunes contra el periodista argentino Martín Liberman, por la opinión del comentarista deportivo en relación al delantero de Manchester United, Cristiano Ronaldo, y del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

Al ser consultado por el futbolista portugués que ganó cinco veces el Balón de Oro, Soria, quien trabajó como delegado de campo en el Sevilla F.C. entre 2000 y 2011, confesó: “No lo quiero. Rotundamente, no”. Después, ironizó acerca del cuidado estético del jugador luso: “Las cremas en la cara que se pone, as cejas como las tiene. Es el jugadores que mejor perfiladas tiene las cejas en el mundo. Y lo que salta”, añadió.

En ese momento, aprovechó la oportunidad para salir al cruce del periodista argentino: “¿Cómo se llama el muchacho este, el pelirrojo argentino que es mufa? Después, viene el ‘argentino’ Liberman queriendo comparar a Su Santidad Leo Messi con el muchacho de las cejas y de las cremas en la cara”.

Asimismo, los conductores del ciclo de YouTube le recordaron a Soria la ocasión en la que Liberman visitó el estudio de El Chiringuito. “Si hubiese estado, se hubiese ido calentito pa’ la cama”, lo provocó. Después, ahondó en las diferencias entre La Pulga y El Bicho, y volvió a criticar al jurado de Los ocho escalones del millón (eltrece).

“No lo concibo. No lo entiendo. CR7 evidentemente es un buen jugador, goleador, que se ha hecho para tener condiciones físicas muy potentes, fuertes, y las ha adaptado al fútbol. Pero comparar eso con ‘El chiquitito’, con las cosas que hace y demás, no tiene sentido. Y si encima, eres argentino... Yo entiendo uno que sea del Real Madrid. Pero que venga un argentino a querer hacerle la guerra a Leo para ponderar a CR7, no lo entiendo”, lanzó.

Un rato más tarde, Liberman cruzó a Soria a través de su cuenta de Twitter: “Que bueno para nada sos, hermano. Primero, no se te entiende nada cuando hablas, y después, no sabes como hacer para trascender. Deberías prepararte si te gusta la tv... leer un libro y mejorar tu vocabulario. ¡Sos de cartón! ¡Preparate, formate, lee, crecé! ¡Serás siempre un bocón!”.

En las últimas horas, el polémico influencer ibérico cuestionó la elección del ganador del último Balón de Oro, que fue para el delantero francés Karim Benzema, y lo ridiculizó con una comparación con uno de los hijos de Messi. “Un Balón de Oro en un año de Mundial, queda completamente desacreditado. ¿Cómo se puede entregar a escasas semanas de que empiece?”, se preguntó. Luego, aseguró que “sólo Thaigo Messi tiene mas balones de oro en su casa que todos los jugadores del Real Madrid juntos”.

El furioso e inesperado cruce entre Liberman y un periodista de El Chiringuito

En su programa de radio, por su lado, Liberman consideró pertinente la ausencia de Messi entre los nominados al premio Balón de Oro, y lo justificó. “¿Por qué tiene que estar? Si fue una temporada malísima de Messi en el PSG”. Asimismo, indicó que “Ronaldo fue el segundo goleador de la Premier League y el goleador del Manchester United”. Por último, el animador de Star+, Eltrece y Radio Late, aseguró que, ahora, Messi “está jugando como nunca en el seleccionado, y esta temporada en el PSG está muy bien”, pero “la pasada fue la peor de su carrera”.

LA NACION