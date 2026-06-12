El Cuti Romero es furor en Corea del Sur: por qué los jugadores asiáticos toman mate
La aparición viral de un delantero coreano con una infusión argentina en el Mundial 2026 encendió la curiosidad de los fanáticos; este fenómeno tiene sus raíces en la estrecha amistad entre el defensor cordobés y Son Heung-min
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Una imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos durante la reciente Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México. Cho Gue-sung, delantero de la selección de Corea del Sur, irrumpió en la escena del estadio en Guadalajara antes del debut frente a República Checa con un mate en sus manos. El gesto, ajeno a la cultura asiática y profundamente arraigado en el Río de la Plata, desató una ola de reacciones en las redes sociales. Sin embargo, este fenómeno no es azaroso ni repentino, sino que responde a una dinámica de intercambio cultural y personal que tiene como epicentro al futbolista argentino Cristian “Cuti” Romero.
¿Lo tenías al delantero de Corea del Sur con MATE? 🧉🇰🇷 Así llegó Cho Gue-Sung al partido vs. República Checa por la Copa del Mundo.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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La influencia del zaguero surgido en Belgrano de Córdoba sobre su excolega coreano no es un secreto a voces en el ambiente del fútbol europeo, sino que el Cuti Romero entabló una relación inquebrantable con Son durante su tiempo juntos en Tottenham. La amistad entre ambos es el puente fundamental por el cual la tradicional infusión argentina se popularizó en el vestuario inglés y, posteriormente, viajó miles de kilómetros hacia el continente asiático.
El día que Son se mostró con el mate
La relación entre Romero y Son trasciende el césped, ya que el futbolista argentino compartió registros en sus redes sociales donde se lo observa convidándole mate a su colega surcoreano, quien aceptó el gesto con entusiasmo. El propio Cuti acompañó las imágenes con la frase “Good morning”, una imagen de cercanía que se volvió un símbolo de su convivencia en Inglaterra. Luego, el capitán surcoreano definió al argentino en más de una oportunidad como su mejor amigo dentro del plantel londinense.
La repercusión de este hábito escaló hasta llegar a Cho Gue-sung, quien se desempeña actualmente en el FC Midtjylland de Dinamarca, donde tiene compañeros brasileños, chilenos, colombianos y ecuatorianos. El delantero, que ya alcanzó el estrellato global tras su actuación en Qatar 2022, donde pasó de 45.000 a más de dos millones de seguidores en Instagram y protagonizó portadas de la revista Vogue, volvió a ser tendencia por esta inesperada imagen con el mate.
El cariño coreano por el Cuti
El fanatismo coreano por la figura de Cristian Romero, sin embargo, excede lo puramente futbolístico o la práctica de beber mate. Joni Kim, un ciudadano argentino-coreano, explicó en Urbana Play que la fama del Cuti allí se debe también a la percepción estética que tienen de él. Según sus palabras, los aficionados coreanos lo consideran una figura atractiva y hasta lo llaman de forma afectuosa como el Cutie, término que alude a su perfil tierno fuera de la cancha.
Este fenómeno cultural y deportivo encuentra su clímax en el actual Mundial 2026, donde mientras Corea del Sur celebra una victoria por 2-1 ante República Checa, el detalle del mate en manos de su figura sirvió como un puente afectivo entre dos naciones separadas por miles de kilómetros. Mientras el equipo prepara sus próximos compromisos frente a México y Sudáfrica, la estela del Cuti Romero todavía marca el paso en el vestuario asiático. Esto demuestra cómo una costumbre tan íntima como el mate puede convertirse en un vehículo de identidad global que une mundos a través de una simple ronda de infusiones compartidas.
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