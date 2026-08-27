El desagradable gesto del Chacho Coudet en conferencia de prensa que sorprendió a todos

Eduardo Coudet habló este miércoles en conferencia de prensa para anunciar su salida como entrenador de River Plate tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

En una exposición que duró menos de 10 minutos, el ahora exDT millonario explicó su salida, pero previo a eso realizó un desagradable gesto que se vio en cámara y que sorprendió a más de uno.

El momento en que el Chacho pega el chicle debajo de la mesa

Coudet ingresó a la sala mascando chicle y se dio cuenta, una vez que ya estaba sentado, que debía sacárselo para poder hablar a la prensa. Ante la mirada de todos y ya con las cámaras encendidas, el Chacho intentó de manera disimulada sacarse el chicle de la boca y pegarlo debajo de la mesa donde estaba sentado junto al presidente Stefano Di Carlo y el manager Enzo Francescoli.

Luego quien tomó la palabra primero fue el presidente de River, Di Carlo: “Estamos reunidos con el Chacho, Enzo y miembros de la comisión directiva del club. Lo que nos convoca hoy, después del partido de ayer, Chacho nos ha expresado en una conversación privada su voluntad de dar un paso al costado”.

Conferencia de prensa del Chacho Coudet donde anunció que deja de ser el técnico de River. Santiago Filipuzzi

Luego explicó: “Sepan disculpar que no hay preguntas, sólo quisimos comunicar esta salida de manera correcta y agradecida por todo lo que dio de forma reciente y como jugador. Era lo que correspondía. También quería agregar que el entrenador interino del club será Leo Ponzio con la apoyatura de Marcelo Escudero. Creemos que tienen todas las aptitudes para administrar esta situación de transición. Chacho, de corazón. Gracias”.

Luego sí, ya sin el chicle en la boca, fue Coudet quien habló a los periodistas y a los hinchas. “Tuvimos un arranque bueno y esta segunda mitad no hemos arrancado bien, hemos dicho desde un principio que había un proceso y con la consciencia de que ese proceso en River no es fácil. En este club hay que ganar y jugar bien. En los últimos partidos aparecieron cosas buenas y pensábamos que lo íbamos a sostener, pero no se nos dio. No le echamos la culpa a la desgracia, a la mala suerte, pero vienen sucediendo muchas cosas. Ayer fue un partido para golear y no lo hicimos”, aseveró.

Y acotó: “Sin dudas armamos un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías, muchos títulos. Desde mi lugar estaré apoyando. No tengo mucho más que decir, sólo agradecerles. La explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol y a veces las cosas salen así. Le damos un punto final a esto”.