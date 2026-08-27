Noticias de River Plate, EN VIVO: ¿se va Coudet? Las últimas novedades del club, minuto a minuto

Una situación crítica y la paciencia sin crédito. Los hinchas de River se hicieron escuchar tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe. Es por eso que el hall del anillo central del Monumental fue hervidero con el reclamo para “que se vayan todos” y con un pedido muy específico para el futuro del conjunto millonario: el regreso, una vez más, de Ramón Díaz.

La tensión en el hall del Monumental pidiendo por la renuncia de todos Captura de video

La tensión fue escalando a medida que los simpatizantes de River se congregaban cerca de los accesos principales del estadio. Y las primeras reacciones fue con el ensordecedor cántico: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...”. Incluso, por momentos algunos hinchas parecían dispuestos a más que sólo contar y algunos miembros de la seguridad privada del Monumental tuvieron que intervenir para bajar el clima. Incluso, algunos videos mostraron forcejeos de socios de River con el dirigente (vocal) Ramiro Álvarez.