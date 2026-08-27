Noticias de River Plate, EN VIVO: ¿se va Coudet? Las últimas novedades del club, minuto a minuto
Tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, se realizará una conferencia de prensa a las 15 horas; lo acompañarán el presidente, Stefano Di Carlo, y el manager, Enzo Francescoli
Bronca en el Monumental: empujones, gritos y un hall que estalló con el pedido de regreso de Ramón Díaz a River
Una situación crítica y la paciencia sin crédito. Los hinchas de River se hicieron escuchar tras la eliminación de la Copa Sudamericana ante Independiente de Santa Fe. Es por eso que el hall del anillo central del Monumental fue hervidero con el reclamo para “que se vayan todos” y con un pedido muy específico para el futuro del conjunto millonario: el regreso, una vez más, de Ramón Díaz.
La tensión fue escalando a medida que los simpatizantes de River se congregaban cerca de los accesos principales del estadio. Y las primeras reacciones fue con el ensordecedor cántico: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo...”. Incluso, por momentos algunos hinchas parecían dispuestos a más que sólo contar y algunos miembros de la seguridad privada del Monumental tuvieron que intervenir para bajar el clima. Incluso, algunos videos mostraron forcejeos de socios de River con el dirigente (vocal) Ramiro Álvarez.
Coudet se despide esta tarde de River: las razones de un ciclo que nunca entró en la gente
River atraviesa horas de dolor e incertidumbre. Tras una nueva eliminación, en este caso por penales contra Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Sudamericana, apenas 40 días después del papelón ante Aldosivi en la Copa Argentina, la suerte quedó echada para Eduardo Coudet. Con apenas dos triunfos en las últimas doce presentaciones entre todas las competencias, donde el registro evidencia que además de las mencionadas caídas prematuras perdió la final del torneo Apertura frente a Belgrano, el panorama se transformó en insostenible para el entrenador. Hoy, a las 15, anunciará su salida del club millonario; según fuentes de la institución, lo hará en compañía del presidente, Stefano Di Carlo, y del manager, Enzo Francescoli.
Ante ese escenario, Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva desde enero de 2023, se perfila para su tercer interinato, aunque existe la chance de que Leonardo Ponzio, hoy integrante de la secretaría técnica, forme parte del cuerpo técnico en la visita del próximo domingo a la cancha de Banfield.