El desopilante relato de Oscar Ruggeri sobre Nadal tras verlo jugar desde la cancha

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, contó este jueves que asistió al court central de Roland Garros, Philippe Chatrier, para ver el partido de segunda ronda que protagonizaron el tensita español Rafael Nadal, y el francés Corentin Moutet. El encuentro terminó 6-3, 6-1 y 6-4 en favor del manacorí, quien ganó el segundo Grand Slam del año en 13 ocasiones. Además, su victoria representó el triunfo número 300 en torneos major para “El Matador”.

Al margen de las estadísticas, el “Cabezón” pudo observar bien de cerca, no sólo el alto nivel de tenis que desplegó Nadal, si no también otros aspectos de su comportamiento, más vinculados a su personalidad. Es sabido que Rafa es muy afecto a las “costumbres” (como diría Carlos Bilardo) que repite punto tras punto en la mayoría de sus partidos. Sin embargo, Ruggeri tuvo, esta vez, la oportunidad de atestiguar dichos movimientos bien de cerca.

En contacto con sus compañeros desde la ciudad luz, el exdefensor del Real Madrid, equipo del que Nadal es hincha fanático (recientemente, pidió que un partido se jugara más temprano para poder ver la semifinal de la Champions League ante Manchester City), destacó lo impresionado que estaba con los “tics” que tiene el máximo ganador de Grand Slams de la historia.

“Es tremendo. Se le mete el calzoncillo en la cola y se lo saca para atrás. ¡Cómo le mete roscazo!”, observó Ruggeri, acerca de uno de los hábitos más conocidos de Nadal. Al mismo tiempo, agregó que, luego, se acomoda el pelo y la cara antes de sacar. Incluso, llegó a contar la cantidad de tics que tendría el jugador de 35 años. “¿Sabes que lo controlamos? Tiene nueve. No se olvida nunca”.

Rafael Nadal, una leyenda del tenis

Después, Ruggeri reparó en que Nadal “no pisa las líneas”, y que en los cambios de lado, “siempre espera al rival que pase”. Una vez en su silla de descanso, Oscar explicó que toma agua y el legendario tenista pone a las botellas “todas ordenaditas”. En ese sentido, se puso a pensar en lo que ocurrirá con Rafael cuando deje de jugar al tenis.

“Todos los tics esos le van a quedar, si nos quedaron a nosotros con Bilardo. Imaginate en el semáforo Nadal. Se le pone el verde y empieza...”, narró a modo de chiste. A la vez, el animador Sebastián Vignolo desestimó que sea de ese modo, y puso al propio “Cabezón” como ejemplo. “¿Pero qué tiene que ver? A vos no te quedaron tantos tics. El chicle lo largaste”, dijo en relación a uno de los hábitos más frecuentes de Ruggeri en su etapa de jugador profesional.

Por otra parte, el exjugador de la selección argentina reveló que contó la cantidad de segundos que tarda el tenista español en sacar. “Hoy le controlé: 24 segundos tarda. ¿Viste que tiene 30 segundos para sacar? Y él usa mas o menos 24, 25″.

¿Qué debería hacer Gallardo para retener a Julián Álvarez?

En otro tramo del programa, los periodistas debatieron acerca de la frase que pronunció Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior al partido en que su equipo aplastó por 8 a 1 a Alianza Lima. El “Muñeco” se refirió a la posibilidad de que “La Araña” se quede seis meses más en su equipo, más allá de que su ficha ya pertenezca al Manchester City.

Aunque el propio “Napoleón” admitió que Guardiola no accedería a un eventual pedido suyo, desde Francia, Ruggeri le sugirió que se ponga en contacto con Pep para que le de ese beneficio. “Esto solamente lo puede destrabar una persona: Gallardo hablando directamente con Guardiola. Si lo habla, ¿viste que dijo no me va a escuchar?. Qué no lo va a escuchar, recontra lo va a escuchar y se va a poner a hablar.”

En tanto, el exzaguero central indicó que él, en lugar de Gallardo, “ya lo estoy llamando todos los días para decirle ‘hola, ¿cómo estás? Qué bien que trajiste a Halland eh, sos un genio. ¿Me dejás al pibe?”.