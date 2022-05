La hipótesis de Sebastián Vignolo sobre el estilo de Boca: “Tiene...”

El conductor de Equipo F (ESPN), Sebastián Vignolo, explicó este lunes por la noche cuál es, desde su punto de vista, el estilo de juego que tiene el primer equipo de Boca Juniors, dirigido por Sebastián Battaglia, que salió campeón el último domingo de la Copa de la Liga Profesional 2022, tras vencer a Tigre por 3 a 0 en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes.

El periodista consideró que Boca “está adquiriendo un estilo”, y en ese sentido, destacó la “solidez defensiva” del equipo. “Tiene sus cosas. (...) Es un equipo (al) que no le convierten”, resaltó el “Pollo”. Además, el narrador estimó que, hasta hace algunos partidos, “Boca era (Sebastián) Villa dependiente”, mientras que ahora, “ya no es el único recurso” del equipo xeneize. Para el animador, el conjunto de La Ribera “sabe que tiene” al delantero colombiano, imputado en una causa por violencia de género, “pero no es lo único que tiene”.

Por otra parte, el relator de fútbol opinó que Battaglia debería continuar en su cargo, pase lo que pase este jueves frente a Deportivo Cali, cuando Boca se juega su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, y sólo un triunfo lo llevará a ese lugar. “Nada debe romper esto conseguido. Hay dos resultados que no le sirven. Arranca el partido y está eliminado. El jugador está acostumbrado a jugar esa clase de partidos. Uno cree que lo va a resolver, y lo tiene que resolver bien”.

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors Prensa Boca

Asimismo, ponderó el análisis que hizo el delantero azul y oro, Darío Benedetto, acerca del nivel del campeón. “Hubo equipos en el torneo que, futbolísticamente y tácticamente, demostraron que fueron los mejores, pero los resultados, cuando los tuvieron que buscar, no se les dieron. En el caso de River, en el caso de Racing. Para mí, Racing fue el mejor del torneo. Pero no fueron más que nosotros. Racing contra nosotros nos pateó tres veces al arco, no tuvieron situaciones claras y se lo ganamos por penales. Fuimos justos ganadores del torneo y fuimos los mejores porque la semifinal y la final la tuvimos que jugar como se debe, con mucho corazón”, afirmó el “Pipa” en una entrevista posterior a la final frente al “Matador”.

En tanto, el centrodelantero estimó que el equipo tiene “ocho puntos”. “Somos merecedores de este campeonato. Hubo otros equipos mejores, pero los partidos que teníamos que ganar los ganamos”, agregó.

La conversación entre Battaglia y los jugadores, ¿un punto de inflexión?

En otro tramo del programa, Vignolo reveló el intercambio que mantuvieron el entrenador y sus futbolistas, luego del encuentro que disputaron Boca y Godoy Cruz en La Bombonera. Aquel partido terminó igualado, pero el nivel del equipo fue muy bajo. “Antes de la llegada de Battaglia al predio, hubo una charla importante. Quería saber que pensaban de él. Esa fue la noche en que se empieza a formar este nueva Boca”.

Por último, el conductor recordó que Boca derrotó a los “mejores” clubes del torneo. “Le ganó a Estudiantes (LP), a River Plate, a Defensa y Justicia, a Tigre, que había la sensación en el arranque. O sea, tiene medallas para colgarse”. A la vez, aclaró que su cuestionamiento a Boca no era por “los resultados”, si no por “la forma, la manera, el juego”. En esa línea, indicó que se trataba de “una crisis de juego”, y “no de resultado”.