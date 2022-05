Cómo se prepara el mate perfecto “a la uruguaya”: la desopilante clase del Loco Abreu

El columnista de F90 (ESPN), Sebastián Abreu, realizó este martes una desopilante clase sobre cómo preparar un mate “a la uruguaya”, a pedido del conductor del programa, Sebastián Vignolo. Para ello, preparó un set al costado de su silla, que incluía un termo con la bandera de su país y un recipiente donde beber la clásica infusión con la inscripción de su nombre y el número 13, la casaca que más utilizó el “Loco” a lo largo de su extensa carrera como futbolista profesional.

“El primer mate lo vas a tomar vos, así te relajás”, le dijo Abreu al comienzo del jocoso momento a su compañero Federico Bulos . Un rato antes, el “Negro” había hecho una enérgica exposición favorable al resultadismo. En el mismo momento, Vignolo le mandaba un mensaje a dos jugadores rioplatenses. “Luis Suárez: no existís. De Paul: no existís con el tema del mate. Tenemos al mejor”, les dijo a ambos mientras miraba a cámara.

Luego, “El Cóndor” manifestó su ansiedad por empezar a tomar mate. “Vamos rápido porque no aguanto más. Me va a agarrar una gangrena” dijo entre risas, tras lo cual Vignolo le pidió “tranquilidad” para llevar adelante la clase acorde a los tiempos de la televisión. Acto seguido, Abreu comenzó con su exposición, en la que indicó que el mate debe llenarse en tres cuartos de su capacidad, y mostró cómo hacer la famosa “montañita” para que la infusión sepa más rica.

Después, explicó que, antes de añadirle agua caliente al recipiente, se le debe adherir líquido frío para que no queme la yerba y se le quite el sabor. Una vez que absorbe, se coloca adentro la bombilla, y recién ahí, se ceba el primer mate. Según explicó Abreu, esto es para que no se “hinche” el mate. Además, señaló que no se llena de yerba para que no se desborde la vasija.

Una vez que, finalmente, le entregó el primer mate a Bulos, le remarcó al relator que, para que la ceremonia sea completa, debía beber haciendo el clásico “sonidito” o “ruido” de mate. A propósito de la clásica liturgia colectiva que envuelve al mate, dijo entre risas que, “con el tema de la pandemia, la pasarela está complicada”, en relación al consumo de la bebida en rondas.

Por otra parte, el exdelantero, que en el fútbol argentino jugó en River Plate, San Lorenzo y Rosario Central, indicó que “los buenos cebadores pueden llegar hasta los dos termos con la misma yerba”. Para ello, precisó que es necesario ir mover la bombilla y apartar la yerba usada. Una vez hecho eso, se debe colocar el agua “hirviendo sobre la zona de la yerba fresca”. De esa manera, aseguró, se aprovecharán “los nutrientes del mate” y el sabor original.

Respecto de cómo los uruguayos logran “caminar” con el termo y el mate entre sus manos, Abreu hizo una explicación práctica y, con naturalidad, admitió que “no es tan difícil”.