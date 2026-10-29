El día que Lionel Messi casi deja el Barcelona antes de debutar: “Lo quise fichar, me agradeció el interés y me regaló su camiseta”

El fútbol mundial pudo observar otra historia si Massimo Moratti, histórico presidente del Inter de Milán, concretaba sus planes a mediados de la década pasada. En una reciente entrevista concedida al diario español AS, el exdirigente italiano reveló detalles sobre sus intentos de fichar a Lionel Messi cuando el argentino contaba con apenas 17 años. Según relató el empresario, el talento del rosarino resultó evidente desde sus primeras apariciones en las divisiones inferiores del Barcelona, mucho antes de que el mundo lo reconociera como un fenómeno global.

“Yo lo vi jugar en un Sub-17 cuando aún nadie hablaba de él como estrella mundial. Enseguida entendí que era especial. No solo por su calidad, sino por su hambre y ganas de ganar. Messi ya daba miedo”, señaló Moratti en la charla con el medio español. El exmandatario del club milanés admitió que realizó varios llamados con el objetivo de incorporar a la joven promesa a las filas del equipo italiano. No obstante, la operación no prosperó debido a la lealtad del jugador hacia la institución que facilitó su desarrollo profesional.

Moratti fue propietario y accionista mayoritario de Inter entre febrero de 1995 y noviembre de 2013, cuando vendió el club Reuters

El dirigente aclaró que mantuvo una postura ética durante los contactos: “Lo quise fichar, sí. De hecho, hice que lo llamaran varias veces, pero en ningún momento haciendo nada sucio que pudiera resultar feo. Sabía que el Barcelona, club que lo había ayudado a crecer, le estaba por hacer un contrato ya. No quise meterme ahí”. Lejos de generar tensiones, el acercamiento derivó en un vínculo de respeto mutuo entre ambas partes.

En un gesto que Moratti todavía recuerda con afecto, el capitán argentino buscó la manera de reconocer la distinción del directivo. “Lo que vino después es historia. El Barcelona lo agarró fuerte, sí. También resaltar que Messi, de alguna manera, me agradeció el interés. Me regaló su camiseta para mostrar su simpatía”, relató el exdueño del Inter. Aunque el fichaje quedó como un deseo insatisfecho, Moratti prefirió quitarle dramatismo a la situación y descartó cualquier arrepentimiento profundo por la fallida contratación.

Aquel Messi de 2010, el cual muchos consideran como la mejor versión, no pudo convertir a Inter ANDRES KUDACKI - AP

La curiosidad estadística acompaña este relato: a pesar de los múltiples enfrentamientos entre el Barcelona y el Inter de Milán, el rosarino jamás logró convertir goles frente al equipo italiano. El cruce más recordado ocurrió en la edición 2010 de la Champions League, cuando el conjunto dirigido por José Mourinho eliminó al equipo blaugrana en semifinales. Ese Inter alcanzó la gloria continental poco después en el Santiago Bernabéu. Años más tarde, el destino volvió a poner a ambos frente a frente, pero el cero en el marcador de Messi frente al Inter permaneció inalterable.