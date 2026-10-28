El día que Lionel Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó el título de la Copa América 2021

Lionel Scaloni atraviesa un muy difícil momento personal. Este martes 27 de octubre murió su madre Eulalia Marzetti en Pujato, Santa Fe. Fuentes familiares le confirmaron la noticia a Radio 2 de Rosario y, según trascendió, el director técnico estaría en Buenos Aires rumbo al velatorio. Ambos tenían una relación extremadamente cercana y, si bien la mujer mantenía un bajo perfil, lo apoyó incondicionalmente. Tras ganar la Copa América 2021 Scaloni le dedicó el triunfo a su madre y se quebró al revelar el difícil momento de salud que estaba atravesando.

“[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, dijo en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports con la zona mixta del Maracaná y con la medalla dorada colgada en el cuello. “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”, expresó con la mirada baja y lágrimas que amenazaban con brotarle de los ojos.

Scaloni

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