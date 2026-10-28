Pujato de luto: el mensaje del local de la hermana de Scaloni tras la muerte de su mamá

Este miércoles se confirmó la noticia de la muerte de la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años. Hacía ya varios años que estaba enferma, según había contado el propio entrenador de la selección argentina.

Falleció la mamá de Lionel Scaloni. captura de redes

La mujer vivía en Pujato junto con su marido. Allí se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, más conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery en Funes.

Justamente fue Corina quien compartió un mensaje a través de la red social de Scala Bakery para anunciar que estarán cerrados este miércoles 28 de octubre por luto: “Hoy nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales”.

Scala Bakery estará cerrado por luto tras la muerte de la mamá de Scaloni

El día que Scaloni habló de la salud de su mamá y le dedicó el título de la Copa América

Scaloni tenía una relación cercana con su madre y, si bien la mujer mantenía un bajo perfil, lo apoyó incondicionalmente. Tras ganar la Copa América 2021 Scaloni le dedicó el triunfo a su madre y se quebró al revelar el difícil momento de salud que estaba atravesando.

El día que Lionel Scaloni le dedicó el triunfo de la Copa América 2021 a su madre

“[Quiero] dedicarle el triunfo de la Copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando”, dijo en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports con la zona mixta del Maracaná y con la medalla dorada colgada en el cuello. “Le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia y a mi pueblo, Pujato”, expresó con la mirada baja y lágrimas que amenazaban con brotarle de los ojos.