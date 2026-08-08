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El día que Lionel Messi, a los 13 años, eligió a su papá como ídolo: la entrevista que se viralizó y emociona a todos
El documento histórico, rescatado de una nota publicada en el diario La Capital, cobró una nueva relevancia tras la muerte de Jorge Messi; allí el astro rosarino destacó el rol fundamental de su padre en sus inicios
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En medio del profundo pesar por la muerte de Jorge Messi a los 68 años, una pieza periodística de archivo cobró un valor testimonial conmovedor. Se trata de la primera entrevista concedida por un joven Lionel Messi, de apenas 13 años, publicada el 3 de septiembre de 2000 en el suplemento Pasión Rojinegra del diario La Capital. El material, que recientemente se volvió viral en la red social X tras ser difundido por la cuenta @Newells_en, muestra la faceta más pura y genuina del capitán de la selección argentina, quien en aquel entonces ya perfilaba como una promesa absoluta en las inferiores de Newell’s Old Boys.
La nota fue realizada por la periodista Erica Pizzuto, quien cubría el fútbol infantil en el predio de Bella Vista. En un ping pong de preguntas y respuestas, Messi respondió con la timidez propia de su edad y una madurez que sorprendía a sus formadores. Al ser consultado sobre quién era su ídolo, el joven futbolista no dudó y eligió a dos figuras: “Mi papá Jorge y mi padrino Claudio”. Esta confesión, leída hoy, adquiere una dimensión distinta, ya que confirma que la figura de su padre fue, desde sus primeros pasos en el predio de Malvinas hasta la consagración mundial, el pilar central de su trayectoria.
El documento no solo retrata sus gustos de la época, como su predilección por la música tropical o la materia lengua, sino que también deja testimonio de una meta que lograría con creces: “Jugar en la selección”. Por eso, el fallecimiento de Jorge Messi cierra un capítulo fundamental en la vida del futbolista.
El club Newell’s lo despidió con un mensaje donde destacó que su padre fue quien apuntaló con “rigor y afecto” la carrera del mejor jugador de la historia. Aquel niño que jugaba en la décima división, aquel que veía a su padre como su mayor referente, dejó en ese cuestionario el reflejo más fiel de una relación incondicional.
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