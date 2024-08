El divertido mensaje de Antoine Griezmann para recibir a Julián Álvarez en el Atlético Madrid

Escuchar

Tras días de negociaciones, varios insiders deportivos (personas que tienen acceso a información privilegiada dentro del mercado de pases internacional), como lo son el italiano Fabrizio Romano o el argentino César Luis Merlo, confirmaron que Julián Álvarez pasará del Manchester City al Atlético Madrid por una cifra de 75 millones de euros, más otros 20 si cumple ciertos objetivos. Muchos hinchas “colchoneros” celebraron la llegada del Campeón del Mundo, y el mismo Antoine Griezmann se mostró entusiasmado a través de las redes sociales antes de que su club confirme el traspaso.

El delantero cordobés finalizó su temporada en el Manchester City con cierta incógnita sobre su futuro, pero con una idea clara: sumar más minutos dentro del campo de juego. Así lo manifestó en una entrevista, mientras se desempeñaba en los Juegos Olímpicos con la selección argentina. “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero”, indicó.

La confirmación de la llegada de Julián Álvarez al Atlético Madrid. Foto/X: @fabrizioromano

Esto le valió una tajante respuesta de parte de su entrenador Pep Guardiola en plena pretemporada del club: “Entiendo que quiere jugar en los partidos importantes, pero los otros jugadores también. Tenemos unos 18 o 19 jugadores buenos que también quieren estar en los partidos importantes. Jugó mucho, pero quiere jugar más, y está bien. Leí que él tiene que pensar. Bueno, que piense y cuando termine de pensar, nos informará”.

Sin embargo, estas idas y vueltas entre el entrenador y el jugador llegaron a un buen puerto: el delantero será el nuevo refuerzo del equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone por cinco años.

Así lo confirmó el periodista deportivo italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano. “Julián Álvarez al Atlético de Madrid, ¡allá vamos! Acuerdo vigente por una tarifa fija de 75 millones de euros más complementos de 20 millones de euros. Julián aceptó la propuesta de un contrato de cinco años después de conversar hoy con el agente Hidalgo. Manchester City fichó a Julián por 14 millones de libras y ahora tiene una venta récord por un paquete de 95 millones de euros”, indicó.

El mensaje de Antoine Griezmann ante la llegada de Julián Álvarez. Foto/X: @antogriezmann

En todo el revuelo en el mercado de pases que se formó este martes, Antoine Griezmann, Campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018 y uno de los símbolos del club “colchonero”, expresó su ansiedad por la llegada del delantero argentino con tres emojis en su cuenta de X. La primera es una araña, la segunda es una cara de sorpresa y la tercera es una de enamorado.

Cabe destacar que el francés mantiene una gran relación con los futbolistas argentinos y uruguayos con los que le tocó compartir en el último tiempo. Un claro ejemplo es cada divertida aparición ante las cámaras junto a Rodrigo De Paul. Más allá de eso, el delantero sabe que Julián Álvarez, Campeón del Mundo, de América, de la Champions League y de la Copa Libertadores, le traerá jerarquía a la delantera del Atlético Madrid, que esta temporada competirá en La Liga, Champions y Copa del Rey.

LA NACION