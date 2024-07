Pep Guardiola habló sobre la situación de Julián Álvarez, que dejó en duda su continuidad en Manchester City

Escuchar

El mercado de pases del verano europeo continúa a pleno y los fichajes más importantes, tras la llegada de Kylian Mbappé a Real Madrid, empiezan a cobrar forma. Dentro de este escenario, uno de los jugadores pretendidos es Julián Álvarez. El atacante argentino es buscado por Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone, ya que el equipo español se desprendió de sus delanteros estrella, y esto le daría lugar al jugador de Manchester City, que no ve con malos ojos un nuevo destino.

Álvarez, que en este momento forma parte del seleccionado argentino Sub 23 que disputa el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos en París, expresó en declaraciones a TyC Sports y DSports que recién tomará una decisión sobre su futuro después de la participación albiceleste en suelo francés. “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero”.

Julián Álvarez participó en varios encuentros de la temporada pasada, pero faltó en algunos duelos cruciales Martin Rickett - PA Wire

En cierto modo, el delantero se mostró satisfecho con el lugar que ocupa actualmente en el campeón de la liga inglesa. “Trato de estar enfocado acá, por más que me lleguen algunas cosas. Estoy tranquilo y feliz. La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League”, remarcó. Pero, al mismo tiempo, el delantero cordobés pretende más continuidad: “Es verdad que, en algunos partidos importantes, cuando toca estar afuera, a uno no le gusta. Uno quiere ayudar”.

La frase de Álvarez no tardó en llegar a oídos de Pep Guardiola. El entrenador de Manchester City dio una conferencia de prensa previa al partido amistoso que los Citizens disputarán mañana contra Barcelona, en Orlando, como parte de la gira de pretemporada por los Estados Unidos. Y el DT catalán, a su modo, fue más que expresivo: “No estamos pensando en reemplazantes. Dijo que iba a pensarlo. Cuando termine de pensar en eso, su agente llamará a Txiki (Begiristain, el director deportivo del City) y ahí veremos qué pasa”.

“Entiendo que quiere jugar en los partidos importantes, pero los otros jugadores también. Tenemos unos 18 o 19 jugadores buenos que también quieren estar en los partidos importantes. Jugó mucho, pero quiere jugar más, y está bien. Leí que él tiene que pensar. Bueno, que piense y cuando termine de pensar, nos informará”, agregó. Un dato muy fuerte al respecto es que, a la sombra de Erling Haaland, el Araña totalizó 52 encuentros en la pasada temporada, pero jugó sólo 17 minutos en los últimos cuatro partidos de la Champions League. Al mismo tiempo, aun sin contarlo como titular, Guardiola fue elogioso en varias ocasiones cuando se refirió a Álvarez.

De acuerdo con el sitio The Athletic, Manchester City fijó la cotización del delantero campeón del mundo en unos 70 millones de euros, más otros 20 millones en variables. El jugador nacido en Calchín llegó hace dos años a los Citizens, en un traspaso cercano a los 21 millones de la moneda europea que recibió River.

Pep Guardiola espera a Julián; el DT catalán dejó en claro también que éste podría ser su última temporada en el City, con el que tiene contrato hasta mediados de 2025 ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Álvarez, de 24 años, tiene contrato con el City hasta 2028. Por eso, en Atlético de Madrid podrían buscar la fórmula para acordar un préstamo con una opción de compra obligatoria, para tratar de abaratar el precio que abone en junio de 2025. Es una situación similar a la que hicieron los colchoneros para adquirir en su momento al francés Antoine Griezmann. Por el momento, no hubo avances significativos al respecto.

Desde que Julián Álvarez arribó a Manchester City el 31 de enero de 2022, convirtió 36 goles en 103 partidos. Además, ganó seis títulos: Premier League 2022/2023 y 2023/2024, FA Cup 2023, Champions League 2023, Supercopa de Europa 2023 y Mundial de clubes del mismo año. Previo a su traspaso al equipo inglés anotó 54 tantos en 122 encuentros con la camiseta de River, consagrándose campeón también en seis oportunidades: Copa Libertadores 2018; Recopa Sudamericana 2019; Copa Argentina 2019; Supercopa Argentina 2019; Liga Profesional 2021 y Trofeo de Campeones 2021.

