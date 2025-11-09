El divertido video de Franco Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil

En la previa de la carrera del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto compartió un divertido momento junto a su compañero Pierre Gasly en el desfile vintage que protagonizaron los pilotos de la Fórmula 1 a bordo de autos antiguos pintados con los colores de las diez escuderías.

En videos que capturaron el momento se puede ver a las figuras de Alpine saludando al público y riéndose a carcajadas.

Colapinto y Gasly

Detrás de ellos, iban Yuki Tsunoda, de Red Bull, junto a su compañero de escudería Max Verstappen y el piloto de Mercedes, George Russell.

En las redes, los usuarios bromearon sobre la dupla de Alpine: “Toman mejor la curva que el monoplaza A525”, “Me da satisfacción verlos divertirse como niños”, “¡Van primeros!”, escribieron.

Carrera

Franco Colapinto no pudo superar la Q1 el sábado y quedó 18.º. Sin embargo, este domingo largó décimo sexto en Interlagos, dos puestos más adelante, debido a que Verstappen (estaba 16°) lo hizo desde el pitlane luego de que su equipo efectuara cambios en los componentes de su monoplaza, al igual que Esteban Ocon, de Haas.

Con neumáticos medios, por disposición de la escudería Alpine, el pilarense busca dar la sorpresa en un circuito histórico de la Fórmula 1.

SAO PAULO, BRAZIL - NOVEMBER 09: Franco Colapinto of Argentina driving the (43) Alpine F1 A525 Renault leads Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Scuderia Ferrari SF-25 on track during the F1 Grand Prix of Brazil at Autodromo Jose Carlos Pace on November 09, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Mark Thompson/Getty Images) Mark Thompson - Getty Images South America

En medio de una carrera accidentada por el choque de Gabriel Bortoleto —que lo dejó fuera de la competencia—, el argentino mantiene las esperanzas de sumar puntos y así despegar en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.

El campeonato tiene tres pilotos en puja por el anhelado título: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull). Con su victoria en la carrera sprint de Interlagos, el británico se escapó en la tabla de posiciones de pilotos de su compañero Piastri por nueve puntos. Norris acumula 365 unidades y el australiano tiene 356. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 326 unidades y todavía está algo lejos.