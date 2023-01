El duro cruce entre Martín Liberman y un periodista partidario de Boca: “Seguí engrosando tu negocio”

escuchar

Martín Liberman, periodista y conductor, mantuvo este martes un duro cruce con su colega Luis Fregossi, identificado con el “Mundo Boca”, y con el presente de la selección argentina.

El cronista que sigue la actualidad del conjunto xeneize compartió las capturas de pantallas de dos tuits de Liberman donde opinaba sobre el arquero de Boca, Agustín Rossi, donde manifestó su cambio de pensamiento en torno a las virtudes del jugador.

“Más allá de que jugar con 10 es difícil, la expulsión de Rojo (irresponsable), los errores de Rossi (no tiene nivel para Boca) y la falta de individualidades son indisimulables. No alcanza con dirigentes ‘históricos’. No es suficiente. No crean esas mentiras”, reza una de las publicaciones de Liberman sobre el portero que Fregossi reflotó.

En contraste con su propia mirada, en las últimas horas, el comentarista de fútbol elogió al arquero, y criticó a la Comisión Directiva por dejarlo ir. “La dirigencia de Boca (la peor de la historia) no solo perdió a Rossi (el mejor arquero de la última década xeneize) sino que además, ¿estaría pensando en que no juegue mas en lugar de usarlo hasta el final? Son un cachivache”, apuntó ahora.

El lunes, el club brasileño Flamengo informó a través de un tuit que firmó un precontrato de cuatro años con Rossi, con vigencia a partir de junio de este año, y cuya extensión llega hasta 2027. El Mengao le habría ofrecido a Boca un resarcimiento para que Rossi salga en este mercado de pases, pero el Consejo de Fútbol se habría negado a hacerlo. Por lo tanto, el arquero seguirá en el club argentino hasta junio.

Junto a la captura de pantalla de estos posteos, Luis Fregossi añadió un comentario crítico hacia el animador: “Parece que @libermanmartin no solo pasa vergüenza con los comentarios de Messi y la Selección Argentina”.

Lejos de quedarse callado, como suele hacer para no polemizar, Martín Liberman salió al cruce del periodista con una respuesta con contenido incriminatorio, en relación a sus supuestos lazos con el oficialismo del club de la Ribera, y de paso, le añadió una chicana. “No puedo tener en cuenta a alguien que es servicio de la actual dirigencia. Seguí engrosando tu negocio, capo”, le disparó sin filtro.

Sin quedarse callado, Fregossi recogió el guante y le contestó a Liberman con otra dura acusación, pero esta vez vinculada a supuestos beneficios que habría tenido en Boca durante la gestión del entonces presidente Daniel Angelici. Además, lo tildó de ser una persona que transmite “mala suerte” y reveló que fue bloqueado por el experiodista de Fox Sports.

“El m*fa me tiró esta y me bloqueó. Una lástima, no me dio tiempo a preguntarle qué hizo él con el palco que tuvo GRATIS durante los 8 años de Angelicismo. Cuando lo vea en la cancha se lo pregunto personalmente”, concluyó Fregossi su batería de chicanas.

Liberman no tiene problemas en admitir su estrecha relación de amistad con el exmandatario del club xeneize. Incluso, llegó a hacer bromas con los supuestos “sobres” que le mandaba Angelici durante su administración. Sin embargo, siempre aclaró que su relación afectiva con el dirigente va por otro carril distinto al de su rol como periodista.

