Jimena Barón sorprendió a su hijo con entradas para la final de la Copa América y su reacción emocionó a todos

El domingo, la selección argentina se enfrentará a Colombia en la final de la Copa América 2024. La cita es a las 21 (hora local) en el Hard Rock Stadium de Miami. Si bien muchos seguirán el minuto a minuto desde casa y con amigos, otros tendrán la oportunidad de vivirlo en vivo. Uno de esos es justamente Morrison ‘Momo’ Osvaldo, el hijo de Jimena Barón. Y es que, la cantante lo sorprendió con entradas para ir al partido en los Estados Unidos y la reacción del pequeño de 10 años conmovió a todos.

Jimena Barón sorprendió a Momo con un especial regalo: entradas para la final de la Copa América (Foto: Instagram @jmena)

El miércoles, Jimena Barón le preparó una increíble sorpresa a su hijo. A la hora de la cena, armó una cámara oculta y le dijo a Momo que tenía que grabar la comida para promocionar un producto que le mandaron. El niño se lo creyó y comenzaron a charlar casualmente mientras comían lentejas. En ese momento, Morrison le comentó que ese día se jugaba la semifinal de la Copa América entre Uruguay y Colombia y acto seguido empezaron a planear la logística para ver la final del domingo.

El pequeño le dijo que tenía pensado ver el partido en la casa de un amigo. “¿Y yo voy con vos? ¿Te coparía verlo conmigo? ¿Te divierte?”, le preguntó Jimena. Como él le dijo que sí, quiso saber si prefería verlo “en lo de su amiguito o en Miami”. Momo no dudó y le dio la respuesta que ella esperaba. Pero, Jimena no pudo contenerse: se cubrió la cara con las manos y se largó a llorar.

Morrison quedó completamente desconcertado y no entendía qué pasaba: “Mami, mamá... ¿Estás bien?”. Entre lágrimas y risas, Barón se recompuso no solo para tranquilizar a su hijo, sino también para darle la mejor sorpresa. “Sí, es que había sacado pasajes y no tenía entradas. Y me consiguieron dos para llevarte”, le dijo. “¿En serio?”, exclamó Momo y corrió a abrazarla.

Jimena le hizo una cámara oculta a Momo para sorprenderlo con entradas y pasajes para la final de la Copa América (Foto: Captura de video / Instagram @jmena)

“¿Me estás jodiendo?”, expresó el pequeño en brazos de su madre. “No. Estaba re nerviosa. Te amo hijo”, expresó la cantante entre lágrimas y le dijo que se iban el viernes a Miami. “¿No voy al cole?”, preguntó Momo ilusionado. Sin embargo, ella le advirtió que volarían después de las clases. Emocionados, volvieron a fundirse en un abrazo entrañable.

“Matías [Palleiro - novio de Jimena] nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser. Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada, pero Momo es Momo”, escribió la intérprete de “La Cobra” en la publicación.

“Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté, porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo hasta que apareció Rexona, que es la marca con el eslogan más certero que conozco. Le inventé un canje de lentejas (que es verdad que nos las mandaron de regalo) y le di el regalo que tanto quería darle”, agregó. “Te amo hijo, no sabré pagar el pack fútbol, pero creo ser buena con las sorpresas”, sentenció.

Jimena Barón dio detalles de la sorpresa que le preparó a su hijo (Foto: Instagram @jmena)

En una de sus posdatas, aseguró: “Nunca más hago esto, prefiero ser controladora y organizada, estuve muy nerviosa risa/llanto no es para mí la incertidumbre”.

En menos de 24 horas, el reel tuvo casi cinco millones de reproducciones y más de 245 mil ‘Me Gusta’. Sus seguidores no pudieron evitar emocionarse ante la conmovedora escena de madre e hijo. “Jimena es la mejor mamá del mundo y momo el mejor hijo. No me caben dudas”; “Lloro sin parar... los quiero”, comentaron sus fans. Asimismo, Nati Jota respondió: “Sos más buena y copada madre”; mientras que Evelyn Botto sumó: “Lo vi 5 veces. Las 5 lloré”.

Una vez más, Jimena Barón recibió aplausos de todos. Así como el año pasado sorprendió a una Swiftie con una entrada para el último show de Taylor Swift en el estadio Más Monumental, ahora llevará a su hijo a alentar a la selección argentina en la final de la Copa América.

