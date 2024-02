escuchar

Julián Alvarez disfruta de un momento único en Manchester City, ya que luce totalmente consolidado como goleador y asistidor y resulta una pieza fundamental en el equipo de Pep Guardiola. Hace tres días, el campeón del mundo propició el triunfo del escolta de la Premier League, al vencer a Burnley por 3 a 1; de hecho, sus dos goles despejaron el camino hacia la victoria, con lo que la Araña ahora acumula 15 tantos y 10 asistencias en 32 partidos.

En la posición de Nº 9 ante la ausencia de Erling Haaland, que reapareció en el segundo tiempo tras los casi dos meses que le llevó recuperarse de una lesión, Álvarez hizo un doblete en el día de su cumpleaños Nº 24, edad a la que ya consiguió una colección completa de títulos en el nivel de clubes y el de seleccionados. El “obsequio” vino con los aplausos del público y el abrazo de Guardiola cuando fue reemplazado a pocos minutos del final. Plenamente integrado a la dinámica del club y la convivencia en el plantel, cuando salió y ocupó el banco se lo vio intercambiar bromas con Phil Foden y otros compañeros.

Ja ja, la historia que subió Julián! pic.twitter.com/Nb0K0wwllJ — Diego Borinsky (@diegoborinsky) February 4, 2024

Esas buenas vibraciones se trasladan a sus posteos, como la última historia que publicó en sus redes, en la que aparece “zamarreado” por el noruego Haaland, durante un entrenamiento. Lógicamente, una graciosa escena armada para la ocasión, como para recordar de manera irónica aquella reacción que tuvo Bruno Zuculini con el cordobés en el partido contra los japoneses del Kashima, por el tercer puesto del Mundial de Clubes 2018, en Emiratos Árabes. Entonces, quedó patentada la imagen del volante prácticamente ahorcando a Alvarez, que tenía apenas 19 años, pelo muy corto y una contextura física claramente más pequeña que en la actualidad.

En la nota de Las 100 preguntas a Bruno Zuculini, publicada en junio de 2023 y cuyo autor es Diego Borinsky, Zuculini decía respecto de aquel momento del “violento festejo”: “Todavía me vuelven loco con eso, me siguen llegando memes. En marzo de pasado, cuando Juli vino a jugar con la selección, salimos a comer y como tiene la foto guardada me decía: ‘Boludo, ¿qué hiciste?’. Yo siempre le respondo lo mismo: “Juli, yo no hago goles todos los partidos como vos, entonces cuando meto un gol quiero festejar”.

Y amplió: “Metí el gol; Era el 1-0 ante Kashima y vino Juli a abrazarme, peladito, chiquito, no gigante como está ahora, todo trabado, ¿viste? Ya ahí teníamos mucha relación, entonces viene y lo zamarreo de la alegría de meter un gol. Quedé como que lo estaba cagando a palos, ja, ja. Pasa que suelo ser bruto, los chicos me cargan con eso. Y me considero bruto: yo te quiero demostrar cariño y no lo puedo controlar, te pego un abrazo y capaz que te duele. Juli me sigue jodiendo con eso hasta el día de hoy”.

El próximo partido del Manchester City será este lunes ante Brentford, es busca de acortar distancias respecto del Liverpool, que este domingo se mide ante Arsenal.

LA NACION