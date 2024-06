El romántico mensaje de Julián Álvarez a su novia Emilia por su cumpleaños: fotos en la playa y romance puro

Escuchar

Mientras entrena junto a la selección argentina para la Copa América 2024, la cual comenzará el próximo 21 de junio, Julián Álvarez protagonizó un tierno momento en las redes sociales al felicitar por su cumpleaños a su novia, María Emilia Ferrero, quien este miércoles recibió sus 24 años.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 16 millones de seguidores, el delantero del equipo de Lionel Scaloni publicó un carrete de imágenes de distintos momentos en los que se ve felices, muchas de estas, posando en distintos destinos turísticos. “¡Feliz cumpleaños, mi compañera de vida, gracias por los momentos de risas y gracias por ser mi apoyo en los momentos difíciles”, comenzó diciendo.

El tierno posteo que le dedicó Julián Álvarez a su novia por su cumpleaños (Foto: Instagram/@juliaanalvarez)

Y completó: “Que este nuevo año encuentres más razones para sonreír, se cumplan todos tus deseos y sigamos construyendo juntos un futuro lleno de amor y felicidad. Te amo muchísimo María Emilia”.

Minutos de aquel posteo, la joven dejó su comentario en la publicación que obtuvo casi miles de likes. “No puedo estar más agradecida por tenerte en mi vida, me haces feliz. Gracias por ser mi compañero, mi apoyo y mi mejor amigo. Te amo muchísimo”, escribió. Además de su respuesta, no faltaron los comentarios de parte de los fanáticos del futbolista del Manchester City. “Necesito un Julián en mi vida”; “Unas ganas de ser María Emilia”; “El último romántico”; “Me duele, me quema, me lastima”; “Pero amor, hoy no es mi cumple”, fueron solo algunos.

Según reveló en varias oportunidades el futbolista de 24 años, la pasión que tiene María Emilia por el deporte se debe a que es profesora de Educación Física, además de que cuando era pequeña jugaba hockey en el Club Atlético Barrio Parque. Aunque están de novios desde 2017, recién en 2022 la joven decidió dejar su vida en Argentina y mudarse con él a Inglaterra, donde tiene sus compromisos profesionales.

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 o 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos. Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos”, expresó el deportista en el documental ‘Julián Álvarez: Standing Alone’.

Y sostuvo: “Gracias a Dios le gusta ver fútbol; pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”.

Julián Álvarez sobre su futuro en el Manchester City

Luego del triunfo de la Selección Argentina ante Ecuador, el cordobés habló con los medios y se refirió a los rumores sobre su salida del Manchester City, Club en el que juega desde hace dos años. “Son cosas que se dicen. Yo estoy tranquilo y cómodo en el City, vamos a ver qué pasa...”, lanzó.

Con respecto a la sana competencia con Lautaro Martínez, señaló: “Pasa siempre la competencia. Él está acostumbrado a jugar con otro delantero, yo también. Creo que lo hicimos bien, cuando nos toque vamos a dar lo mejor para la selección”.

