Un conmovedor momento se vivió en la previa del partido entre Francia y Los Pumas, en el Stade de France, cuando ambos equipos rindieron homenaje a Federico Martín Aramburú, el jugador argentino asesinado en París el 19 de marzo de 2022.

Santiago, uno de los hijos de Aramburú, de siete años, ingresó vestido con la camiseta albiceleste tomado de la mano de los capitanes de ambas selecciones, el francés Antoine Dupont y el argentino Julián Montoya.

Luego el niño se ubicó junto al plantel argentino durante la interpretación de los himnos. Junto a él otro chico sostuvo otra camiseta argentina con la inscripción “Fede”.

Entre los presentes en la tribuna por la última fecha de la etapa de grupos de la Nations Championship estuvieron la viuda de Aramburú, María, y sus dos hijas, Justina y Trinidad. También participó Shaun Hegarty, excompañero y socio del ex-Puma en distintos proyectos desarrollados en Francia tras el final de sus carreras deportivas.

Desde la cuenta oficial de X de Los Pumas destacaron el emotivo momento y le dedicaron un mensaje a Aramburú: “Fede, siempre con nosotros”.

El hijo de Aramburú Santiago ingresa a la cancha de la mano del capitán de Los Pumas, Julián Montoya FRANCK FIFE - AFP

El homenaje tuvo lugar minutos antes del comienzo del encuentro que disputan Francia y Argentina en París. Los Pumas afrontan el partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Nations Championship, con arbitraje de la escocesa Hollie Davidson.

El tributo mostró el fuerte vínculo que Aramburú había construido con el rugby francés y con el país que eligió para desarrollar buena parte de su vida después de su retiro profesional.

El asesinato de Federico Aramburu

Aramburú, de 42 años y que disputó 22 partidos con la selección argentina, fue asesinado a tiros en marzo de 2022 cuando salía de un bar de París en la madrugada junto con su amigo Shaun Hegarty, antiguo compañero de equipo en Biarritz.

Tras dejar el rugby en 2012, el exjugador se había radicado en Biarritz junto a su familia. Allí vivía con su esposa y sus hijos y trabajaba en Esprit Basque, una agencia de turismo y viajes creada junto a Hegarty, quien también había sido su compañero en el Biarritz Olympique Pays Basque.

Martín Aramburú era platense pero su club de rugby era Atlético de San Isidro Rodrigo Nespolo

La noche de su asesinato, ambos se encontraban en París celebrando una noticia vinculada al crecimiento de ese emprendimiento. Durante la madrugada, mantuvieron una discusión con dos hombres que ocupaban una mesa cercana en un bar de la capital francesa. El altercado derivó en una pelea en la vía pública y, tras el enfrentamiento, cada grupo siguió su camino.

Horas más tarde, cuando los exrugbiers caminaban rumbo a su hotel por un boulevard parisino, fueron interceptados por una camioneta y desde el interior surgió una seguidilla de disparos que acabó con la vida del argentino.

Los agresores, identificados como Loïk Le Priol y Romain Bouvier -ambos vinculados a grupos neofascistas franceses y con antecedentes por un caso de tortura contra un excompañero de militancia-, fueron condenados por su participación en el crimen. La Justicia francesa impuso una pena de 26 años de prisión al primero por homicidio no premeditado y de 19 años al segundo por intento de asesinato.