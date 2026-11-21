Desde las 17.10, los Pumas visitan a la selección de rugby de Francia por la última fecha de la etapa de grupos de la Nations Championship, en el Stade de France de París. El partido, que tendrá como árbitro al escocés Hollie Davidson, puede verse en vivo por ESPN y desde este espacio, en LA NACION, daremos seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.