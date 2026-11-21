Los Pumas vs. Francia, en vivo, por la Nations Championship: el minuto a minuto del partido
La selección argentina juega con el equipo galo en el Stade de France de París, por la última fecha de la etapa de grupos
Francia, confirmado
Francia sale a la cancha con esos 15 designados por Fabien Galthié: Théo Attissogbé; Aaron Grandidier-Nkanang, Kalvin Gourgues, Yoram Moefana y Louis Bielle-Biarrey; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Charles Ollivon, Anthony Jelonch y Esteban Capilla; Mickaël Guillard y Florian Verhaeghe; Sipili Falatea, Peato Mauvaka y Jean-Baptiste Gros. Los suplentes serán Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.
Los 15 de los Pumas
Felipe Contepomi anunció que los Pumas saldrán a jugar ante Francia con el siguiente equipo: Gerónimo Prisciantelli; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares e Ignacio Mendy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Juan Martín Scelzo, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (capitán) y Boris Wenger. ¿Los suplentes? Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Pedro Rubiolo, Efraín Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.
¡Los 23 para enfrentar a Francia! 🇦🇷— Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026
📆 Sábado 21/11
⏰ 17:10 h (hora argentina)
🆚 Francia 🇫🇷
🏟️ Stade de France
📺 ESPN pic.twitter.com/FtPCfHitBl
Bienvenidos a la cobertura de Los Pumas vs. Francia
Desde las 17.10, los Pumas visitan a la selección de rugby de Francia por la última fecha de la etapa de grupos de la Nations Championship, en el Stade de France de París. El partido, que tendrá como árbitro al escocés Hollie Davidson, puede verse en vivo por ESPN y desde este espacio, en LA NACION, daremos seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.