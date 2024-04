El emotivo posteo de la pareja de Emiliano Pinsón en medio de su tratamiento por el Parkinson

Escuchar

Este lunes, en el programa Arriba, Carajo, emitido por Dsports Radio, Emiliano Pinsón se conmovió frente a los micrófonos al contar cómo atraviesa la enfermedad del Parkinson, la cual comenzó a padecer a mediados del año 2022. Con un emotivo mensaje, el periodista le contó a Gastón Recondo, conductor del ciclo radial, su decisión de dar un paso al costado del programa matinal para así abocarse a la recuperación de este problema de salud que afecta al sistema nervioso.

Tras un extenso descargo que incluyó lágrimas por parte de los dos protagonistas, varios colegas se solidarizaron con Pinsón como así también su círculo más íntimo. Así fue como su actual pareja, Laura Garcés, en su cuenta de Instagram, le dedicó una storie para contenerlo emocionalmente en un difícil momento de su vida.

La storie que subió a su Instagram la actual pareja de Emiliano Pinsón

“Si el sol nos ilumina podemos lograr todo”, expresó Garcés en una frase que incluyó una selfie de ambos, sumado al tema musical llamado “Dreams” de la banda irlandesa llamada The Cranberries.

A su vez, bajo la misma modalidad que impera en esta red social, el periodista mostró entereza y le dedicó unas palabras a su pareja, quien se tomó unos minutos de su día para mostrarle todo su apoyo.

La frase emotiva de Emiliano Pinsón Instagram (@emipinson)

“Después de llorar, la única forma de cerrar las heridas es mirar hacia adelante y reír... ¿Vamos?”, lanzó el comunicador social en un ida y vuelta que enterneció a los seguidores y provocó que varios de ellos le envíen mensajes alentándolo en esta lucha que mantiene hace dos años.

Las sentidas palabras en su despedida del programa Arriba, Carajo

Emiliano Pinsón tomó el micrófono este martes y explicó, en profundidad, cómo cambió su vida desde que le detectaron Parkinson y su reciente decisión de dejar el programa de la mañana para dedicarle más tiempo a sus tratamientos.

“Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado en un principio”, deslizó Pinsón ante la atenta mirada de sus compañeros.

Con la voz quebrada, el reconocido comunicador dio más detalles de la enfermedad que padece y el grave diagnóstico que lo llevó a priorizar su salud. “Es un tipo de Parkinson que no está bien estudiado y varía su desarrollo, no como el rígido que tiene una conducta temblorosa y es operable. Mi problema es en el cerebelo, es decir que no se puede operar, porque no se puede llegar hasta allá”, dijo.

“Me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al habla”, aclaró sobre la gravedad del asunto, aunque dejando entrever una cuota de optimismo.

Por último, antes de que Recondo le diera un punto final al emotivo relato, Pinsón cerró: “No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no fuera así, pero puede pasar”.