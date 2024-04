Roxy Vázquez criticó sin filtro a Luciano Castro y recordó un polémico momento: “No me voy a olvidar”

Compartir

La periodista se refirió a los escándalos mediáticos que dan de qué hablar y recordó una de sus entrevistas con el padre de los hijos de Sabrina Rojas

Recuperada luego de haber contraído dengue, Roxy Vázquez volvió con todo a la conducción de Mañaneros (TN) junto a Sergio Lapegüe. Pero no solo eso: también aprovechó para visitar a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Socios del espectáculo (eltrece), donde llamó la atención por el comentario que hizo contra Luciano Castro.

Conocida por hacer su segmento La pluma de Roxy en el noticiero, los conductores la consultaron sobre los escándalos mediáticos actuales y no pudieron evitar mencionar la separación del actor y de Flor Vigna (y el conflicto de la bailarina con la actriz). “¿Y Flor Vigna, te gusta el caso con Luciano Castro?”, le preguntaron, pero ella fue por otro lado. “Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”, expresó, sin vueltas.

Roxy Vázquez visitó Socios del espectáculo y se refirió a Luciano Castro (Foto: captura TV)

“Ah, mirá, no lo puedo creer, me sorprende lo que decís”, dijo Lussich con ironía, acostumbrado a las formas del actor, e indagó sobre cómo se había desencadenado aquella situación. A continuación, ella imitó cómo eran las respuestas que recibía de él: “Ay, no, preguntame de mi trabajo como actor, no me preguntes estas pavadas de chimentos”.

Y, sin filtro, lanzó: “Yo le dije: ‘Bueno, pero a la gente le importa con quién estás saliendo. Yo te tengo que preguntar todo’. ‘Ay, bueno, pero ese tipo de periodismo que vos hacés a mí no me gusta’”.

Esa no fue la única vez que Castro tuvo un momento tenso con un periodista. A fines de noviembre del año pasado, el intérprete de Ringo Di Genaro en la serie Sos mi hombre (eltrece) tuvo un tenso cruce con Alejandro Castelo, cronista de LAM (América).

El movilero quiso saber un poco más sobre la polémica que giró en torno al clip “subido de tono” que su exnovia compartió por error en redes sociales y las declaraciones de Rojas sobre su poco cuidado. “Me parece muy bien, obvio. Son sus hijos. Cualquier cosa que ella considere que no le gusta a sus hijos, lo tiene que decir”, sostuvo el actor.

Al darse cuenta de que el protagonista de varios éxitos televisivos estaba un poco irritado, Castelo quiso ponerle “paños fríos” a la situación y lanzó: “Cerremos bien este momento de temas de actualidad...”, frase que desató la furia de Castro, quien interrumpió: “Pero vos te ponés nervioso. Estás más nervioso vos que yo, yo estoy tranquilo y no cierro mal, lo que pasa es que muchas veces, cuando decís algo y sos contundente, no cae en gracia”.

Luciano Castro incomodó al cronista de LAM (Foto: captura TV)

“Yo no estoy nervioso”, arremetió el periodista. “No, porque decís cerremos bien este momento. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no, ¿no?”, le preguntó Luciano mientras le tomó el micrófono y le insistió que le responda: “Conteste joven. Póngase el micrófono, así lo escuchan en casa”, le dijo y siguió: “¿Alguna vez te dije que no a una nota? ¿Alguna vez te descansé?”.

Sin dudarlo, Castelo le hizo frente y no se guardó el incómodo momento que le acababa de hacer pasar. “Un poquito, cuando me dijiste recién lo del micrófono”, cerró.