Martín Fierro a la Radio 2024 | El emocionante discurso de Emiliano Pinsón: “Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo”

El domingo por la noche se celebraron los Martín Fierro a la radio 2024 y entre los diferentes momentos emotivos con los que contó la gala celebrada en La Rural fueron las palabras de Emiliano Pinsón las que se llevaron la mayor ovación de los presentes. El periodista fue elegido como mejor comentarista deportivo por su trabajo en la emisora D Sports Radio y dio un sensible discurso sobre su enfermedad y qué lo motiva a seguir adelante en su trabajo. En 2021 fue diagnosticado con Parkinson.

La terna en la que se impuso Pinsón estaban también los periodistas Sofía Martínez, Fernando Pacini y Martín Liberman. Cerca de las 21.30 fue cuando se anunció al ganador. Enseguida, hubo un fuerte aplauso de todos los invitados en el Salón Ocre.

Una vez delante del micrófono, Pisón le agradeció especialmente a su familia y reflexionó sobre lo que significó ser diagnosticado con Parkinson. “Se imaginarán que es una noche especial para mí. Muy especial”, dijo de entrada y siguió: “Tendría que agradecer a muchas personas, muchos que están acá”.

“Lo primero que quiero decir es que mis hijos, Joaquín, Valentina y Victoria, son el motor de mi vida. Paula, vos entendiste todo y a pesar de estar distanciados, sabemos lo que es la familia y que la armamos muy bien, y los chicos lo saben”, contó el histórico periodista de Fox Sports.

“Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson, y aún así hubo gente que confió en mí. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza, y sin embargo hubo gente de D Sports Radio que confió en mí y me preguntaron si quería hacer un programa a la mañana con Gastón Recondo. Yo les dije que tenía Parkinson, y me contestaron ‘¿y?’. Lo que quiero marcar es que aquellos que tenemos un problema neurológico, o cualquier enfermedad, todavía tenemos cosas para dar. No hay que borrarnos; nosotros necesitamos ayuda y nos tenemos que dejar ayudar también”, indicó emocionado mientras mirada al resto de colegas.

En ese sentido, habló acerca de aquellas dificultades que transitó desde que se supo que tenía Parkinson y qué lo ayudó a salir adelante. “No es fácil dejar que te aten los cordones o te corten la comida. Al principio, me daba vergüenza, pero luego entendí que mi vida tenía que ser así. No soy valiente, quiero vivir, por eso avanzo, porque el pasado es algo que no puedo arreglar, el futuro no depende de mí sino del ahora, y mi ahora es ser un tipo feliz”, sostuvo ya entre lágrimas antes de concluir su discurso.

Y cerró con un consejo: “ Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo. Es lo que le pido a todos ustedes, que piensen en el hoy, no tanto en lo que pasó y digan un ‘Te quiero’ porque el amor sana ”.

El diagnostico del Parkinson y cómo enfrenta la enfermedad

En diferentes entrevistas, Pinsón contó como es vivir con Parkinson y cómo tomó la noticia tras la consulta médica. “Después de que fui asumiendo y de que fui contando (sobre la enfermedad), ya lo hago un poco más público y lo enfrento porque hay mucho desconocimiento y temor. Es una enfermedad que asusta”, dijo a la prensa meses atrás y agregó: “Cuando me enteré, en febrero del 2021, estaba laburando en ESPN. Por suerte, en el trabajo me han bancado y me han dado más laburo. Te agarra miedo porque cuando sabés que tenés Parkinson, te preguntás si te dejarán seguir porque se piensa cualquier cosa”.

A su vez, sostuvo que el diagnostico incluso le significó un crecimiento personal a partir de reflexionar sobre su cuadro. “Seguro, va a sonar raro, pero yo, sin Parkinson, no sería el tipo que creo que soy hoy. Sinceramente, me creo un tipo más sabio; me hizo crecer, ponerme del otro lado. Me puse a pensar cosas que tal vez jodían a la otra persona y ahora, por lo menos, tenés ese segundo de reflexión o de pensar. A mí me pasó eso”, indicó.

“Cuando recibí el diagnóstico fue un cachetazo. Yo laburaba a la noche y después muy temprano a la mañana en la radio, y me estaba costando dormir; dormía muy poco. Yo hacía deportes, jugaba al fútbol los fines de semana. Un día no pude gambetear y me caía. Y digo: ‘¿Qué me pasa? Tengo estrés’. Me hicieron unas pruebas y me dio pésimo. Y me dicen: ‘Andá a Movimientos Anormales’. Fui. La neuróloga me hizo caminar, me hizo tocar la nariz. Y me dice: ‘¿Sabés lo que tenés?’. ‘¿Estrés?’, le digo yo. ‘No, Parkinson’, me respondió”.

La doctora le explicó que había un Parkinson joven, que era acrónico y que no tenía cura, pero con pastillas se podía vivir mejor. “Cada paciente es diferente, una cosa es como me lo tomo yo, y otra cómo se lo toma otro. Un tipo que es hipocondríaco, seguramente lo va a pasar peor que yo. Obviamente, fue un shock, pero la segunda vez fue la que más me hizo ruido porque yo no tenía síntomas. Cuando voy la segunda vez, yo estaba motivado para pelear para ser el de antes. ‘No, Emiliano el de antes no sos más. Olvidate de ese Emiliano’. Me despedí de ese Emiliano”, manifestó.

