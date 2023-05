El emotivo video de la AFA en homenaje a Lionel Scaloni por su cumpleaños

escuchar

Este martes, 16 de mayo, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, cumple 45 años. Campeón del mundo en diciembre, el DT entró en los anales de la historia del fútbol. Por eso, en su primer festejo con la Copa bajo el brazo se multiplicaron los homenajes en su honor. Uno de los más emotivos mensajes lo publicó la propia AFA. Se trata de un video en el que se repasan los hitos del pujatense al frente de La Albiceleste.

En primera medida, se reproduce el fragmento de una declaración de Scaloni al asumir el cargo de director técnico de la selección. “Cuando se me brindó la posibilidad de quedarme, no lo dudé. Creo que llego en un momento capacitado para aceptar este desafío”, dice Lionel, en un momento donde se lo cuestionaba por su falta de experiencia como DT.

Luego, se lo ve emocionado tras uno de los primeros partidos al frente de la selección. “La oportunidad que tuve, sinceramente, es difícil que pueda seguir hablando... Fue muy buena”, cuenta, sincero, y entre lágrimas.

En otro momento, ya en conferencia de prensa, se marca su norte. “Somos Argentina, pero hace mucho no ganamos nada”, dijo al comienzo de su ciclo. Acto seguido, se da cuenta de los logros de Scaloni al frente de la selección. Primero, el triunfo del equipo en La Paz después de 15 años; en particular, el gol de Lautaro Martínez y su festejo en abrazo con el DT.

Asimismo, se muestra el partido de Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias, cuando el combinado nacional ya había logrado la clasificación al Mundial de Qatar, hecho que el técnico destaca en declaraciones al a prensa.

El emotivo video de la AFA en homenaje a Scaloni por su cumpleaños

Después, llega el triunfo de Argentina en la Copa América 2021, y los primeros rasgos de la personalidad de “Leónidas”. Avergonzado, trata de despegarse del apodo de su equipo, aunque admite su orgullo por el equipo, que ya desfilaba en el continente. Posteriormente, viene el triunfo en la Finalissima, frente a Italia, y la cita máxima: el Mundial de Qatar. “Esta selección juega para la gente”, dice también el conductor.

Con la conquista del Mundial consumada, frente a un Monumental repleto, en el festejo por el título del mundo, tras un amistoso ante Panamá: “Agradecimiento eterno a este grupo de jugadores. El futbol es de ellos, y sin ellos, no podríamos haber salido campeones del mundo“. “Este país es tan grande futbolísticamente que ya tocaba (ganar)”, también dice. Por último, se refleja cuando Scaloni ganó el Premio The Best a mejor entrenador de la temporada.

Abrazos de gol.

Abrazos de victoria.

Abrazos en la derrota.

Abrazos de campeones. ⭐⭐⭐



¡Feliz cumpleaños al conductor de #LaScaloneta, @lioscaloni! 🇦🇷🏆#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/apTdFaDu8I — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) May 16, 2023

No sólo la AFA saludó a su DT. La Liga ironizó con una vieja crítica al DT (”el joven inexperto”), y le desea felicidades “al creador de La Scaloneta”. En tanto, la FIFA eligió compartir los momentos compartidos entre Lionel Messi y su tocayo desde el Mundial 2006, cuando eran compañeros, pasando por Rusia 2018, hasta la gloria máxima en Qatar. Abrazos de gol. Abrazos de victoria. Abrazos en la derrota. Abrazos de campeones”.

