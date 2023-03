Lionel Scaloni era hincha de Boca de pequeño, después fue de Newell´s y ahora “perdió todo fanatismo”

escuchar

Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino, reconoció que después de la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar quiso “romper el carnet de director técnico, porque pasó todo lo que se dijo en la previa que iba a suceder, pero no se pudo ganar”.

”Ese primer partido fue muy raro, porque merecimos irnos ganando por tres o cuatro goles en el primer tiempo, y en el complemento, en apenas dos minutos nos marcaron en dos oportunidades y nos quedamos sin nada”, describió Saloni en un diálogo con AFA Estudio. “Mucho peor, perdimos. Esos partidos se dan igualmente uno cada mil. Pero después, pensándolo bien y con el diario del lunes, podemos decir que perdimos el invicto de 36 partidos en el momento justo”, apuntó el DT, que sigue de festejo por la Copa del Mundo conseguida en Qatar. En el mientras tanto, se convirtió en viral un video en el que asegura que, de chico, era hincha de Boca . Y esa sola mención generó un revuelo extraordinario entre los hinchas xeneizes. Justo en un momento en el que el club de la Ribera busca entrenador, por el despido de Hugo Ibarra y la inesperada negativa de Gerardo Tata Martino.

La inédita entrevista de Scaloni donde admite ser hincha de Boca

El joven entrenador había expresado su simpatía por Boca en un programa de TyC Sports, meses atrás. “De chico era de Boca. Después me hice de Newell’s porque pasé toda mi vida ahí, y ahora te diría que de ninguno. Perdés el fanatismo totalmente ”. Y fue muy específico en los nombres de los jugadores que seguía con mayor atención. “Mis ídolos de chico eran el Toti Iglesias y Blas Giunta. El Toti Iglesias era por su manera de jugar, por su pelo largo. Le pedía al peluquero que me cortara el pelo como él; y Blas por todo lo que transmitía jugando al fútbol. Metía, corría...”, fue su análisis.

Ahora, surgió otro testimonio revelador. La entrevista, viralizada en twitter, ocurrió en medio del homenaje en su Pujato natal tras haber sido campeón del mundo Sub 20 en Malasia 1997. Los hinchas lo abrazaban, lo besaban. Y el antiguo volante, dijo: “Soy hincha de Boca. Jugaba en Newell’s y no era hincha de Newell’s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”. Tiempo después, el cronista con el que charlaba mano a mano se animó a hacer una broma mientras firmaba autógrafos: “¿Qué firmaste ahí? ¿No será el pase a Boca, no?”. Con su simpatía habitual, Scaloni le siguió el juego. “Ojalá sea el pase a Boca”. Y se rió.

En un viejo programa de TyC Sports, Mar de Fondo, Carlos Javier Mac Allister aseguró que fue a Deportivo La Coruña, en donde Scaloni se destacó, para acercarlo a Boca. “Me sacaron a 800 kilómetros”, bromeó el ex defensor y hoy empresario. “Llevame a cualquiera, pero a él, no”, contó el padre de Alexis, uno de los campeones del mundo. Más de una vez, se inclinó por la Bombonera, sobre el Monumental, para antiguos partidos de la selección. Con el transcurrir del tiempo, aceptó que el estadio de River (más allá de la capacidad) es la casa histórica del seleccionado.

“A mí me gustaba jugar en la Bombonera, no lo niego. Como en Rosario, Newell’s o Central. Pero la decisión de la cancha de Boca me pareció acertada. La cancha de Newell’s llena es linda (Scaloni dio sus primeros pasos en Newell’s). Además está bueno sacar a la Selección al Interior. Nos gustaría jugar afuera. No creo que se gane o se pierda por jugar en otra cancha, pero el ambiente ayuda”, contaba meses atrás Scaloni.

El técnico de Argentina reacciona emocionado, una postal de los últimos meses

Cuando advirtió que su fanatismo de juventud podría complicar las relaciones públicas, pisó sutilmente el freno. “Estoy de acuerdo con jugar en la Bombonera, me lo consultó (Claudio) Tapia, pero no es mi cancha favorita. No es que solo quiero jugar en la Bombonera. Reconozco que me gusta, como me gustan otros estadios, que también lo dije: los de Rosario, los del interior que están cerca del público. No hay problemas. Hay muchísimas canchas en Argentina y en Buenos Aires. Las de Vélez y Racing. Me gusta sentir el calor del público”, explicó.

¿Y el Monumental? “Hemos jugado en River durante el proceso anterior (el de Sampaoli) y no hubo problema, ¿cuál es el problema? Ahora, si a mí me dan a elegir... Me hacen una pregunta y es la respuesta que doy, me gusta sentir el calor del público...”.

LA NACION