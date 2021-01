Sebastián Domínguez y Mariano Juan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2021 • 15:13

Los panelistas de ESPN Sebastián Domínguez y Mariano Juan discutieron este jueves en el pase de programas entre F12 y F90 en torno a quién es el sexto equipo grande del fútbol argentino.

Vale recordar que Domínguez es referente de Vélez Sarsfield, hincha de Newell'sOld Boys y jugó en Estudiantes de La Plata, mientras que Juan es un confeso hincha de Huracán. De ese lugar, cada uno defendió su posición.

"Nadie tiene dudas. El nombre de los seis grandes nació por este equipo (por el 'Globo'): River - Boca, San Lorenzo - Huracán, Independiente - Racing", dictaminó Juan, lo cual generó la inmediata respuesta del exdefensor del Fortín. "Es muy subjetivo todo, ¿no? ¿O es objetivo? Una parte de la historia se siguió escribiendo. Me parece una falta de respeto, por Vélez y Estudiantes de La Plata", le respondió Domínguez.

Luego, Juan refutó: "Desde 1942, hay dos equipos grandes. Cada uno puede opinar lo que quiere. Los seis grandes son los que te nombré. Yo tengo muy claro lo que es, y no es una cuestión subjetiva. Después, que me digan que tengan más títulos, más convocatoria, más repercusión, más dinero".

Sebastián Domínguez, panelista de ESPN F90 y exjugador de Vélez, Newells y Estudiantes Crédito: Captura TV

Enojado por la aseveración de su colega, Domínguez contestó: "Está buenísimo, lo que él dice es objetivo y lo que decimos los dos es subjetivo". "Seba, en la AFA está escrito esto", respondió su "rival", a lo que el comentarista de fútbol contrapuso que en la AFA también está escrito que hay equipos con "70 títulos".

Convencido en su pensamiento, el panelista de F90 calificó de "ridícula" la comparación de Vélez y Estudiantes con Huracán por "historia y popularidad". En ese punto, Juan señaló que si fuera por títulos, el Pincha sería más grande que Racing, San Lorenzo, y que River hasta hace tres años", por la cantidad de copas Libertadores con las que cuenta el León.

Con posiciones inconciliables, el debate se terminó pero Domínguez siguió defendiendo su punto de vista ya sin la presencia de Juan en el programa que conduce Sebastián Vignolo: "No me parece que (Huracán) sea el sexto grande ni por asomo. No entiendo cuál es la popularidad de Huracán, pero no es nada contra ellos. Si me hubieses dicho Newell's y Central son equipos que son muy populares, que tienen una ciudad. Newell's hace 60 años que no se va al descenso. (...) Vélez también es un club de barrio, pero salió campeón del mundo".

Finalmente, cuando en la encuesta a la que se sometieron los hinchas el equipo de Parque Patricios quedaba relegado en la consideración de la gente, Domínguez volvió a chicanear al exfutbolista: "Mandale la captura a Mariano Juan, que es el único objetivo de de este canal".