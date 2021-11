Sebastián Domínguez deja ESPN para sumarse al cuerpo técnico de Hernán Crespo

Sebastián Domínguez, panelista de F90 (ESPN), confirmó este martes que se va del programa para sumarse al cuerpo técnico de Hernán Crespo. Tras algunos días de ausencia en el ciclo que conduce Sebastián Vignolo, el exjugador volvió al piso del canal de Disney para despedirse de sus compañeros y de la audiencia.

Con evidente nerviosismo y emoción, el exjugador explicó por qué aceptó la oferta del entrenador: “No esperaba tanta atención. Me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y dije que sí con mucho orgullo. Es algo que no pasa habitualmente. Tenía que ser algo así para verme fuera de este lugar. Que me cierre no solo desde lo deportivo, sino desde lo humano y lo que significa para el deporte. Tiene un estilo que a mí me gusta. Es algo por lo que peleo. La preparación dentro de este deporte“.

Luego, se refirió a su paso por F90 y les dedicó un comentario a cada uno de sus compañeros: “Yo nunca me preparé para estar acá. Fue medio que se dio. Si bien empecé en ESPN en otras condiciones, siento que acá aprendí mucho. Me llevo cosas que no conocía. Las discusiones con el ‘Chavo’. Hay algo que nunca pude controlar muy bien que era no enojarme, pensar en las discusiones. Eso lo termine entendiendo. El ‘Chavo’ me traté de llevar y decir: ‘Esto es el aire y esto es la vida’. La mesura de Dani (Arcucci), las inmoladas que se pega ‘El Negro’ (Bulos). La inteligencia del Cholo, y el ‘Cai’ es a lo que uno intenta llegar”.

Al mismo tiempo, explicó: “Al ‘Cabezón’ (Ruggeri) lo llamé ayer, estaba un poco enojado. No le mandé un mensaje individual. Me dio un gran consejo: preparate para decir muchas veces que no. Vas a ser una muy buena compañía del entrenador si aprendés a decirle que no. Cuando veas algo que te dice y te parece que no es, no es”.

Y agregó: “Hay mucha gente que me tuvo mucha paciencia, que me hizo crecer mucho y me dio mucho tiempo. Yo soy un agradecido de cuando me dan tiempo. La remuneración por el trabajo también es buena. Yo no tenía idea, y aprendí a valorizar esta profesión desde otro lugar. No era una figurita difícil, me hinchaban las bo... los periodistas. Yo decía: no tengo ganas de atenderlos. Ustedes se han preparado para esto”.

Además, dijo: “Este es un laburo también que demanda mucho tempo. Hay mucha gente preparando el programa. Después de lo que hemos vivido en el último tiempo, a veces estar en alguna tormenta. La gente es muy agradecida del entretenimiento. Si no adoptamos la posición del que está del otro lado, no se identifica la gente y cambia de canal. No tiene que ver con el rating. Es algo que nosotros le damos al que está del otro lado. Creo que inclusive ustedes no dimensionan la compañía que son. Sobre todo en el interior. Somos una compañía más que interesante. Es una asado con amigos. Está el calentón, el analítico, el inteligente. Están todos representados acá. Es muy difícil trasladarle a la gente lo que pasa acá adentro”.

“Si me fleta Hernán, vuelvo”

La fuerte emoción de Seba Domínguez al despedirse de ESPN Captura

Y explicó por qué no puede hacer ambos trabajos en simultáneo: “No es compatible. No podría estar acá opinando de una persona con la que trabajo. Sería deshonesto. El canal se portó bien. El contrato queda en suspenso. Si me fleta Hernán, por ahí, me tiene acá de vuelta”.

Luego, no pudo contener sus lágrimas: “No voy seguir hablando porque me emociono. Ha sido un viaje muy lindo. Me ha dado visibilidad. Siempre he dicho lo que pienso. Soy así. Me ha traído problemas y cosas buenas”.

Asimismo, añadió: “Arranca una nueva etapa. Yo soy el mismo de siempre. Están invitados a ver cómo se trabaja. Creo que hay que abrir la puerta de los entrenamientos. Hay tiempo para eso. Es una de las cosas que hay que cambiar. Agradezco a Hernán la oportunidad de confiar en mí. Hay que tener mucho respaldo para eso, y Hernán lo tiene por cómo es y me lo transfiere a mí”.

En cuanto a su relación con Crespo, Domínguez comentó: “Una vez le hice una entrevista. En el medio, él frena y me dice: ‘Pará, te quiero decir una cosa más. Vos estás contando lo que le pasa a otro cuando comentás el partido. Vas a sentir que no podés cambiar nada. Y eso, a vos que competiste hasta que no estés ahí y no lo vivas, te va a comer la cabeza. Y vas a explotar. Ahí quedó algo latente”.

A su vez, contó que ahora está encargado de analizar los equipos que están interesados en contar con los servicios de Crespo y ver si allí pueden aplicar la idea del entrenador: “Somos los encargados de darle la información, si es el escenario para ir ahí. Esta mi hermano también dentro del cuerpo técnico. Soy su primer ayudante de campo. La primera pregunta es: ¿Te parece que podemos desarrollar lo que queremos en este equipo? El contexto, la idiosincrasia. Tenés que contemplar eso. Queremos un equipo intenso, que domine el juego también desde la intención que sea protagonista, que sea dinámico. Tenés que ver con qué material contás. No tiene que ver con la edad, si no de qué proceso viene”.

La despedida de Vignolo

A su turno, el conductor admitió que será una gran pérdida para el programa: “Tiene todo para que le vaya bien. Va a ser una ausencia porque se ganó su lugar, su respeto. Yo creo que él no tiene techo porque tiene una presencia. No hablo solo por la pinta. Desde lo intelectual, de su forma de prepararse, de leer, de ir cada vez un poquito más. No es un improvisado. Y sé que va a volver a un lugar donde lo hizo muy feliz, donde ganó su reconocimiento”.

Y le dijo: “Gracias que estés acá. Y para mí no es un chau, mucha suerte. Acá, te vamos a estar esperando siempre. Sos parte del programa. Ojalá que no vuelvas más porque probablemente es que te fue un fenómeno. Pero me gustaría que sepas que este es tu lugar”.