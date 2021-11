Sebastián Domínguez, sobre el planteo de Battaglia: “Salir a jugar así es una locura”

El entrenador Sebastián Battaglia asumió la dirección técnica de Boca Juniors en agosto. Desde entonces, su desempeño ha sido oscilante. Con rendimientos dispares, el equipo no pudo mostrar su mejor versión desde el juego en los partidos más importantes del ciclo.

Este miércoles, el novel director técnico se enfrentaba ante una nueva prueba: Boca debía ganarle a Argentinos Juniors si pretendía seguir con aspiraciones de ganar la Copa Argentina, cuyo título otorga, a su vez, la clasificación automática a la Copa Libertadores, el gran objetivo del club. Con un escueto 1 a 0, el equipo pudo pasar la prueba desde el resultado, pero nuevamente quedó en deuda en cuanto al rendimiento. El comentarista deportivo Sebastián Domínguez hurgó tras el partido en los motivos de una nueva actuación irregular del xeneize.

De acuerdo con Domínguez, el director técnico cometió un “grave error” en el planteamiento del partido contra el “Bicho”. “A (Gabriel) Milito, jugarle 4-3-3, es una locura. Es el sistema con el que jugó toda la vida; el que manejó en Barcelona, en sus primeros pasos. Conoce mejor que nadie sus debilidades y puntos fuertes”, precisó.

Seba, que fue dirigido por Milito en Estudiantes (LP) en sus comienzos como entrenador, recordó que en ese ciclo (2015), el DT siempre usó ese sistema, por lo que “lo conoce a la perfección”. Al mismo tiempo, Domínguez diferenció la cantidad de tiempo de trabajo de uno y otro entrenador en sus equipos: “Boca, al no conocer todavía a qué quiere jugar, y Argentinos sí, en el emparejamiento uno contra uno, por momentos, se divertía; pero no fue eficaz, no fue efectivo”.

La fuerte crítica de Sebastián Domínguez a Battaglia por su planteo: “Es una locura”

En esa línea, el exdefensor de Estudiantes (LP), Newell’s Old Boys y América de México, entre otros equipos, resaltó que Argentinos despliega movimientos que le salen de manera “natural” porque los jugadores del plantel saben cómo encontrarse. A su vez, el analista de ESPN puntualizó en los problemas en salida que tuvo Boca por la ausencia de Marcos Rojo (lesionado) en el equipo titular, ya que “Cali” Izquierdoz está menos habituado a “conducir y encontrar pase”.

Por último, Domínguez opinó que frente a Godoy Cruz o Talleres (C) (los posibles rivales de Boca en la final) será “un partido más de individualidades”, por lo cual, “teniendo una buena noche, lo pueda pasar mucho más cómodo que en este partido”. “Si le juega con tres delanteros y de contraataque, a un Godoy cruz que juega abierto, tal vez, genere más ventajas que con Argentinos”, concluyó.