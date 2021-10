Sebastián Domínguez explicó por qué la selección goza de la mejor versión de Lionel Messi

El mundo del fútbol está rendido a los pies de Lionel Messi por su inmejorable momento deportivo. Luego de obtener la Copa América con el combinado “Albiceleste” y romper su racha negativa con la camiseta nacional, “La Pulga” juega liberado. Esto ha llevado a algunos analistas a asegurar que se trata del mejor momento en la carrera de Messi. A esa lista se anotó este jueves el periodista Sebastián Domínguez en ESPN.

“Cada vez me convenzo más de lo que dijo Dani (por Arcucci) que estábamos todos en contra en algún momento. Y cada vez, le creo más cuando dijo tenemos al mejor Messi. Por madurez . Olvidate lo futbolístico, está bien: habrá sido más rápido, más veloz, todo, pero este Messi declarando, jugando en todos los lugares de la cancha ...”, analizó Domínguez.

Luego, “Seba” extendió su análisis al conjunto del equipo nacional y se defendió de las críticas recibidas en redes: “El análisis es saludable, porque cuando el equipo no funcionaba, había que decirlo, y cuando el equipo funciona hay que decirlo. No es siempre todo bien o siempre todo mal. Hay que ser realista”.

Lionel Messi besa la Copa América Bruna Prado - AP

En esa línea, consideró que “la selección no era candidata en la Copa América” , pero terminó “redondeando una actuación con Brasil que une a un país entero , y a partir de ahí, Argentina puede sufrir momentos de zozobra sin que vos estés agarrado del sillón porque vos decís: el partido lo llevamos”.

De cara al Mundial, Domínguez recordó que hay muchos jugadores de la selección que lo van a jugar por primera vez, lo cual definió como “un impacto”: “Hoy, todo esto que están viviendo, ya es más conocido, lo manejan de otra manera. El Mundial debe ser distinto”, dijo.

Por último, el exjugador de Vélez, Estudiantes y Corinthians, entre otros equipos, analizó la convocatoria de la figura de River Julián Álvarez en medio de la competencia local del conjunto millonario, que lidera la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol, y su posible regreso al club. Y se puso en el lugar del delantero: “Cuando venían y vos veías por el alambrado que venía caminando el secretario técnico te llama y te decía ‘estás convocado’, era impresionante. Esa sensación, si vos le preguntás a Julián Álvarez y te tiene que responder a vos solo, te dice: no, por favor, que no me quiten esta chance de estar en la selección a 400 días de un Mundial ”.

Julián Álvarez celebra tras anotar el segundo gol de River Plate en la victoria 2-0 ante Boca Juniors, el domingo 3 de octubre de 2021. (AP Foto/Natacha Pisarenko)