El escandaloso festejo de gol de Raúl Bobadilla en Paraguay

Raúl Bobadilla afronta un sumario por el excesivo festejo ante Libertad

29 de diciembre de 2020 • 12:44

Raúl Bobadilla, delantero argentino de Guaraní de Paraguay, enfrenta un sumario por indisciplina tras haberse quedado semi desnudo al festejar un gol por el campeonato de aquel país.

El festejo desmedido de Raúl Bobadilla 00:12

Video

Según reporta el diario ABC de Paraguay, el Tribunal de Disciplina de la Asociación Paraguaya de Fútbol lo investiga de oficio por su conducta en el triunfo de Guaraní contra Libertad por los cuartos de final del certamen local.

Junto con el ex Inependiente, Cecilio Domínguez, Bobadilla fue clave en la remontada que le permitió al "Aborígen" avanzar a semifinales. El hecho de haberse bajado los pantalones, hasta casi mostrar sus partes íntimas son, para el reglamento, pasibles de sanción.

Tras el partido, el argentino declaró que "Me arrepiento del festejo, ni me di cuenta. Fue un momento de euforia y pido disculpas. Espero que mi señora no lo haya visto, ahora estoy yendo junto a ella".