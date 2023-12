escuchar

Si bien gran parte de la vida del clan Messi-Roccuzzo gira en torno al fútbol, lo cierto es que la familia también comparte actividades recreativas en la intimidad del hogar. Así como disfrutan de mirar películas, también son fanáticos de armar cosas con las manos. Este domingo Antonela Roccuzzo compartió con sus 38 millones de seguidores la espectacular figura de bloques de plástico que aparentemente armaron juntos. ¿La temática de la pieza? Un famoso personaje de los comics que fue llevado al cine y del cual Thiago, Mateo y Ciro son fanáticos.

En sus primeros partidos con la camiseta de Inter Miami, Lionel Messi empezó a festejar sus goles de una manera un tanto particular. En un partido hizo el gesto característico de Thor, el superhéroe; después lanzó telarañas al mejor estilo Spider Man y finalmente sorprendió a todos al hacer el saludo de “Wakanda por siempre”, de Black Panther. Esto sorprendió gratamente a sus fanáticos que se mostraron encantados con el Messi en “modo fan” del universo cinematográfico de Marvel.

Sobre estos festejos a lo “superhéroe”, Messi contó en una entrevista con Miami Herald que, como en ese momento sus hijos estaban de vacaciones, todas las noches miraban una película de Marvel. A ellos se les ocurrió la idea de que si hacía un gol lo festejara con alguno de los personajes. Ahora todo parecería indicar que el fanatismo no cesó, al contrario. Este domingo Antonela Roccuzzo mostró que la familia armó una figura de Lego de nada más y nada menos que del Hombre Araña.

La rosarina compartió en sus Stories de Instagram la figura de la colección Lego Art que, según parecería indicar, armaron en familia. Se trata de una estructura con relieve, lo cual da la sensación de que el superhéroe está saliendo del cuadro. Sin duda alguna se trata de una pieza coleccionable ideal para los fanáticos del Hombre Araña, tal y como lo son los pequeños Messi.

Según la página oficial de la marca, el juego cuenta con 2099 piezas y tiene un valor de 200 dólares. Incluso en la descripción del producto se establece que es apta para mayores de 18 años por la delicadez y tamaño de las piezas, puesto que si los niños participaron lo habrán hecho bajo la supervisión de sus padres.

Lo cierto es que el clan Messi tiene una particular fascinación por el superhéroe, en especial Mateo. En la previa del Mundial de Qatar y en medio del boom por el álbum de figuritas oficial, la rosarina compartió en las redes que a su segundo hijo le tocó en uno de los paquetes la carta de su padre. Pero eso no fue todo, porque en la imagen, el pequeño lucía una remera de Spider Man, evidenciando su fanatismo.

Anto Roccuzzo mostró la figura de Lego que armaron en familia (Foto: Captura de video Instagram @antonelaroccuzzo)

Por otra parte, con este posteo, Antonela reafirmó lo mucho que a la familia le gusta armar figuras de este tipo. El año pasado había publicado una seguidilla de Stories en Instagram para mostrar que construyeron una estructura de Harry Potter, saga de la cual ella es fanática. Asimismo, demostró la gran habilidad de Thiago con estos juegos, puesto que armó a Baby Yoda, de Star Wars, y el resultado final fue muy parecido a la figura original.

La inspiradora lección que Lionel Messi le dio a su hijo Mateo y que se volvió viral

Días atrás, se estrenó la última parte del documental Messi llega a Estados Unidos (Apple TV+), el cual retrata, con imágenes y testimonios, cómo es la nueva vida del campeón del mundo no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Entre todo el material, hubo una peculiar escena protagonizada por Mateo Messi y sus padres que se volvió viral en las redes.

En el fragmento en cuestión se pudo ver la llegada de la familia al Florida Blue Training Center. Ahí Antonela le preguntó a su segundo hijo: “¿Qué vas a hacer Matu? ¿Vas a entrenar?”. A regañadientes, con la inocencia y sinceridad de la edad y sin ocultar su malestar, él le respondió: “Sí, si es obligatorio”.

No obstante, allí intervino Lionel Messi, que le dijo algo que resonó con fuerza no solo en el niño, sino también en sus millones de fans: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”.