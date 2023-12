escuchar

Este domingo 10 de diciembre, Javier Milei asumió como presidente de la Argentina, en un acto que tuvo lugar en el Congreso de la Nación, en el que también juró su cargo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Junto al líder de La Libertad Avanza, le mostró su apoyo su pareja, Fátima Florez, quien lució un conjunto que no pasó inadvertido. Posteriormente, en la gala del Teatro Colón, la humorista volvió a llevarse todas las miradas y posó con un elegante look, esta vez con vestido.

La actriz Fátima Florez sale del hotel Libertador hacia el Congreso de la Nación para la asunción de Javier Milei Télam

Durante la celebración del acto en el Congreso de la Nación, en el que Milei juró como nuevo presidente de la Argentina por los próximos cuatro años, Florez eligió un conjunto sastrero de la firma de Natalia Antolin. Así, posó con un pantalón blanco de tiro alto, cerrado al costado, con brillantes apliques en forma de moño, y un blazer del mismo color. Para combinar, la primera dama escogió una remera negra de cuello redondo, a conjunto con las sandalias de taco.

“Felicitaciones, mi presidente”, expresó Fátima Florez, a través de su perfil de Instagram, junto a una selfie que compartió con Javier Milei, frente a una bandera nacional. Posteriormente, se desplazaron hacia el Teatro Colón, donde tuvo lugar la gala de lujo, donde el líder de La Libertad Avanza recibió una ovación de bienvenida, al grito de “libertad, libertad”.

Para la noche, Florez protagonizó un radical cambio de look y esta vez eligió un vestido largo que captó todas las miradas de los asistentes. En un tono negro azabache, la novia de Javier Milei posó frente al Teatro Colón con la elegante prenda total black que lució brillos a modo de una lluvia de estrellas. La humorista combinó el lujoso atuendo con las sandalias de taco alto con las que deslumbró horas antes con su conjunto inicial.

El look de Fátima Florez en la gala del Teatro Colón Fabián Malavolta - LA NACIÓN

La selfie de Fátima Florez y Karina Milei en Casa Rosada y la especial canción que eligieron

Alberto Fernández le entregó la banda y el bastón al nuevo presidente de la Argentina, por los próximos cuatro años, Javier Milei. Luego del histórico acto en el Congreso de la Nación, el líder libertario se trasladó al Salón Blanco de Casa Rosada, en compañía de sus dos principales apoyos: su familia y su pareja.

Así, su hermana Karina Milei y la primera dama Fátima Florez lo acompañaron en esta jornada histórica, así como lo harán el resto de su gestión. La capocómica compartió una instantánea a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de un millón de seguidores, junto a la familiar del actual presidente.

La selfie entre Fátima Florez y Karina Milei Instagram (@soyfatimaflorez)

Con una sonrisa en el rostro de ambas, Fátima Florez y Karina Milei posaron para una selfie durante la jornada histórica, que compartieron desde Casa Rosada, tal como indicaron en la publicación. Pero, además, un detalle captó toda la atención de sus seguidores. Y es que la primera dama eligió una peculiar canción para ilustrar la instantánea con su cuñada.

Se trató de “Stronger”, de Britney Spears, que salió a la luz en el año 2000 y formó parte del álbum de la icónica artista estadounidense titulado Oops!... I Did It Again.