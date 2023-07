El espectacular look verde lima de Kate Middleton en la final de Wimbledon y su charla con la campeona

escuchar

La checa Marketa Vondrousova se consagró campeona de Wimbledon, el primer Grand Slam que consigue en su carrera, luego de derrotar 6-4 y 6-4 a la tunecina Ons Jabeur este sábado en la final de singles femenino disputada en el All England. Sin embargo, alguien que acaparó la atención del público fue la princesa de Gales, Kate Middleton, quien lució un espectacular look en la entrega de premios.

Wimbledon es uno de los torneos más prestigiosos del circuito ATP y las finales de masculinos y femeninos acaparan la atención de los fanáticos del deporte, pero también a celebridades del espectáculo internacional. A este gran evento del deporte asistieron el actor Andrew Garfield, la actriz Emma Watson, el cantante Nick Jonas y el cantante Lewis Capaldi, entre otros; no obstante, la aparición que se acaparó toda la atención fue la de la princesa Kate Middleton, quien además de mostrarse contenta durante y después del juego, sorprendió a todos con su sobrio look.

Marketa Vondrousova levanta el trofeo en Wimbledon Agencia AFP - AFP

El espectacular look verde lima de Kate Middleton en la final de Wimbledon Instagram: @wimbledon

El abrazo de Kate Middleton y Marketa Vondrousova en la final de Wimbledon Instagram: @wimbledon

En el momento más importante de la tarde, Vondrousova se acercó al centro de la cancha para recibir el trofeo del Grand Slam y la encargada de saludarla fue Kate Middleton, quien la felicitó antes de que ella se emocionara ante la ovación del público. Lo que más llamó la atención fue el vestido verde lima que lució la princesa en el torneo junto a un moño negro en la parte superior izquierda. La camisa entallada y la falda acampanada de gasa plisada pertenecen a la marca Self-Portrait.

En algunos momentos de la jornada, complementó su look con lentes de sol, aunque para el final del evento se los quitó, pero los accesorios que no podían faltar fueron su brazalete en la mano derecha y un par de aros en forma de flor. A los pocos minutos de que comenzó la gran final de singles femenino, el outfit de la princesa causó furor en Twitter, donde se compartieron diferentes imágenes. “Incluso el clima ventoso no pudo alterar la apariencia perfectamente pulida de Kate”, señaló un usuario, quien compartió una imagen de su look.

Kate Middleton en la final de Wimbledon junto a Billie Jean King Intagram: @wimbledon

Kate Middleton demostró su simpatía con las fuerzas de seguridad @wimbledon

Kate demostró su simpatía en público cuando se la vio hablando con los alcanzapelotas, saludando a la organización y seguridad, y disfrutando de la compañía de la extenista estadounidense Billie Jean King.

La charla entre Marketa Vondrousova y Kate Middleton

En otro fragmento que se mostró en redes sociales fueron las palabras hacia la campeona tras la entrega de premios: “Fantástico juego, disfrutá este momento”, enfatizó Kate Middleton. Y agregó que le parecía increíble lo “mental y físico” que era este deporte y que “estaba muy contenta de verla”.

Marketa Vondrousova, de 24 años y número 43 en el ranking, es la cuarta checa en ganar Wimbledon en la Era Abierta, tras las conquistas de Martina Navratilova, que lo obtuvo en nueve oportunidades, Jana Novotna (1988) y Petra Kvitova (2011 y 2014). “El año pasado estaba con un yeso, viviendo en Londres después de una cirugía en una muñeca, y ahora es asombroso estar aquí”, enfatizó la campeona tras recibir el trofeo.

