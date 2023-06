El desubicado gesto del príncipe William a Kate Middleton mientras felicitaba a la princesa de Jordania en su boda

escuchar

El primero de junio, Jordania se convirtió en el escenario de un gran evento que convocó a miembros de las familias reales de todo el mundo: el casamiento del heredero al trono, el príncipe Hussein, y la arquitecta Rajwa Al Saif. Durante la jornada, todas las miradas estuvieron puestas en los novios y en los trajes y vestimentas de quienes asistieron al evento. Sin embargo, hubo una particular secuencia que logró robarse la atención del público: el momento en el que, impaciente, el príncipe William le hizo un desagradable gesto a Kate Middleton, su esposa, mientras esta se detenía a saludar a la flamante novia.

El desubicado gesto del príncipe William a Kate Middleton

Aunque la presencia de los príncipes de Gales se mantuvo en secreto hasta un par de horas antes de la ceremonia, cuando la prensa confirmó que asistirían, no tardaron en ubicarse entre las parejas más comentadas de la ceremonia. Pero no por sus looks o por algún blooper, sino por un inesperado intercambio que fue captado en cámara.

Una vez finalizado el rito islámico que tuvo lugar en una carpa instalada en los jardines del palacio de Zahran, los recién casados se dispusieron a recibir los saludos de todos los presentes. Cuando fue el turno del príncipe y la princesa de Gales, Middleton se detuvo un poco más de lo previsto, lo que incomodó a su marido quien, sin dudarlo, intentó que se apresurara.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton durante la ceremonia de casamiento del príncipe Hussein ROYAL HASHEMITE COURT

Al mismo tiempo que la madre de Louis, Charlotte y George intercambiaba sonrisas y hablaba cómodamente con Rajwa Al Saif, William le hizo un no tan disimulado gesto con la mano para pedirle que “redondeara” la conversación e, incluso, se escuchó como por lo bajo le decía “chop, chop”, expresión coloquial que en Inglaterra se usa para pedirle a otra persona que se apure.

Cómo fue la increíble boda de los herederos al trono de Jordania

Tres meses después de la boda de la princesa Iman de Jordania -hija de los reyes Abdalá y Rania- con el financiero venezolano de origen griego, Jameel Alexander Thermiotis, Amán -capital del país ubicado al sudoeste de Asia- se vistió nuevamente de fiesta cuando su hermano, el príncipe Hussein, celebró su casamiento con la arquitecta saudí, Rajwa Al Saif, hija del empresario Jalid Al Saif y de una prima del rey Salmán de Arabia Saudí.

Él es el heredero al trono de Jordania, de 28 años, y Rajwa Alseif, una arquitecta de 29 años vinculada a la monarquía de su propio país KHALIL MAZRAAWI - AFP

Lo que diferenció los dos eventos es que, la unión de Hussein, al ser el heredero al trono, fue la ocasión perfecta para que se encontraran de algunas de las figuras más destacadas de familias reales de otros países.

La lista de invitados incluyó a los reyes eméritos Juan Carlos I y Sofía de España; la princesa Victoria de Suecia con su marido, Daniel; los reyes Guillermo y Máxima de Holanda junto a su hija, la princesa Amalia; la princesa Isabel de Bélgica junto a su padre, el rey Felipe; el rey de Malasia y sultán de Pahang con su esposa, la reina consorte Azizah y, finalmente, el príncipe William y Kate Middleton.

La ceremonia tuvo lugar en los jardines del palacio de Zahran Royal Hashemite Court

La ceremonia fue privada y, una vez terminada, fue transmitida a través de la televisión. Esto sorprendió a quienes siguen de cerca a la corona, ya que este tipo de despliegue mediático es poco común para la monarquía árabe. Uno de los motivos de tal exposición es que, además de tratarse de la boda del futuro rey, también es una unión favorable para la familia real hachemita, quienes ahora están oficialmente vinculados con la casa reinante en Arabia Saudita.

LA NACION