Este lunes, por la mañana, Lionel Messi puso un pie en el suelo argentino de cara a los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay y Perú. Su llegada, como en anteriores ocasiones, causa un revuelo sin igual en los fanáticos que celebran su arribo. Con una campera negra, una valija de color gris y su infaltable equipo de mate, el delantero de 36 años bajó las escalinatas de su avión privado para subirse rápidamente a una camioneta que lo trasladará al predio de la Asociación del Fútbol Argentino.

Junto a él llegó también Facundo Farías, compañero en el Inter Miami, y Thiago Almada, procedente del Atlanta United, quienes también integran la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias. A su vez, otra presencia argentina llamó la atención de un video que circuló en las redes sociales de la cadena deportiva ESPN.

Se trata del periodista y piloto Antonio Laje, quien conduce el programa Buenos días América y tuvo el placer de transportar al astro argentino y sus compañeros desde los Estados Unidos hasta el país. Partícipe de este momento, él bajó en tercer lugar y saludó al deportista una vez que finalizó el recorrido aéreo que lo depositó en su tierra natal.

El periodista Antonio Laje estuvo a cargo del avión que transportó a Messi desde los Estados Unidos a Argentina

Esta no es la primera vez que Laje asiste a una celebridad argentina: anteriormente, el periodista también asistió a la conductora Susana Giménez en un trasbordo desde Argentina hasta Punta del Este, Uruguay, donde la diva reside y pasa sus días libres alejada del circuito televisivo.

Antonio Laje reveló el detrás de escena de su vuelo junto a Susana

En el año 2021, Antonio Laje se convirtió en noticia por un hecho que, hasta ese momento, era inusual: fue piloto de un vuelo que llevó a Susana Giménez a Punta del Este. Sin embargo, la diva se percató de ese detalle una vez que tocó suelo uruguayo y grabó un video para registrar ese momento.

“¡Qué sorpresa! Hoy, cuando me subí al avión para irme a Punta del Este, ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, relató la Su en su cuenta de Instagram, donde registra 3 millones de seguidores y es una de las personalidades que más repercusión obtiene cuando genera contenido.

Al continuar con el intercambio verbal, Susana siguió, ante la atenta mirada de Laje: “Yo llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés [Hernández] me dijo: ‘¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. ¡Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”.

Por su parte, Laje, en su programa Buenos días América remarcó la sencillez de la diva: “Así como la ves es ella, recontra natural y sencilla, creo que eso es lo que la hace enorme”. Producto de lo que genera y su popularidad en los medios de comunicación, el conductor deslizó que costó movilizarse por la zona debido al fanatismo que existe sobre su persona.

“Venía entrando al aeropuerto y no podía ni caminar porque la gente la para en todos lados. Es tan sencilla, tan humilde, no les voy a contar nada más, fue una maravilla, fue un placer enorme”, cerró.