Antonio Laje reveló el detrás de escena de su vuelo junto a Susana: “Es espectacular”

En las últimas horas se conoció que Susana Giménez se subió a un avión para viajar a Punta del Este y se llevó una gran sorpresa al encontrar que el piloto era Antonio Laje. El inusual encuentro quedó registrado en un video que la diva y el periodista compartieron en sus redes sociales. Ahora, Laje contó más de la intimidad de ese viaje en Buenos Días América, el programa que conduce cada mañana en la pantalla de América TV.

“Es espectacular Susana Giménez”, comenzó Laje en Buenos Días América el miércoles por la mañana. “Así como la ves es ella, recontra natural y sencilla, creo que eso es lo que la hace enorme”, continuó el periodista en relación con el vuelo que le tocó pilotar, en el que trasladó a la diva hasta Uruguay. “Fue un placer llevarla, encontrarla, pero por esto: es tan sencilla, estás hablando tal vez de la persona más famosa y más reconocida de la Argentina”. Para dar cuenta de lo que la conductora y actriz genera en el público, Laje contó: “Venía entrando al aeropuerto y no podía ni caminar porque la gente la para en todos lados. Finalmente, remarcó: “Es tan sencilla, tan humilde, no les voy a contar nada más, fue una maravilla, fue un placer enorme”.

El video que registró el inusual encuentro entre Antonio Laje y Susana Giménez

“Uno de los vuelos más lindos que me tocó realizar lo hice esta tarde”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram. “Enorme placer haberte llevado hoy. Gracias por tu sencillez.. y por este video genial”, añadió, sobre el registro audiovisual que Susana hizo del encuentro. En las imágenes, Laje ultima detalles antes del despegue, mientras Susana conversa con él. Al publicar el mismo video en su cuenta de Instagram, la conductora escribió: “¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”.

Susana Giménez se tomó un vuelo privado y se sorprendió al notar que el piloto era Antonio Laje

“¡Antonio!”, grita Susana en el video que ambos compartieron en sus redes sociales. Al acercarse, Laje señala: “Susana. Nos sacamos el barbijo”. “Yo llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés [Hernández] me dijo: ‘¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, agrega la diva. “Vine a llevarte. Un placer para mí”, continúa el conductor, mientras mira a la cámara con una sonrisa en el rostro. “Para mí también, Lajito amoroso”, responde ella. “Bueno, empezamos”, propone el piloto. Susana, en tanto, asiente: “Bon voyage. Empecemos”.

Tiempo atrás, el periodista contó que, además de ser conductor, es piloto de avión y trabaja para una empresa de vuelos privados. Incluso, en la biografía de su perfil de Instagram, la figura de América TV se define como “Piloto comercial” y, agrega: “Por momentos, periodista de América TV”.