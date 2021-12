El caliente cruce entre Sebastián Vignolo y Federico Beligoy: “Me dijiste que era un pésimo relator”

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), realizó este martes un duro comentario editorial sobre el cuestionado desempeño del arbitro Nicolás Lamolina en el partido entre Quimes y Ferro, y lanzó una invitación pública al responsable de la Asociación Argentina de Árbitros. Federico Beligoy. para que responda las preguntas de los periodistas en el programa. Un rato después, el exreferí llamó al programa y accedió a una entrevista remota.

Primero, Beligoy se encargó de defender a Lamolina: “Estuvimos hablando ayer y hoy. Es un ser humano, y como tal, tenemos la posibilidad de equivocarnos. Reconoció que se equivocó. Los que estamos adentro de una cancha lo que menos queremos es que pase eso. Pero también sabemos que esta profesión tiene esta parte que es un poco ingrata para nosotros. Sabemos que esto lo va a fortalecer como árbitro, y seguramente va a salir de esta situación”.

Por su parte, Vignolo aseguró: “No lo conozco al hijo de Lamolina, pero parece buena gente. Yo soy de los que piensan que se equivocó dentro de la cancha. Yo creo que el problema es que se está perdiendo credibilidad”.

Beligoy: “No nos escondemos”

Luego, el ex juez le respondió: “Nico es una gran persona y fue un error. No nos escondemos. No necesitamos escondernos, porque cuando elegimos esta profesión sabemos que estamos expuestos a muchas situaciones. Lo sabemos por nosotros y por la gente que nos rodea. Esta es la vida del arbitro”. Después, Beligoy le pidió al “Pollo” que argumente su posición sobre el presunto descreimiento del público en el referato argentino.

“Mi opinión es que (Lamolina) se equivocó, que es un error arbitral. Yo no descreo del árbitro, yo creo que hay una involución técnica. Lo grave es que la gente descree del arbitro”, señaló.

En tanto, Beligoy aseguró que siempre hubo descreimiento en los árbitros en la Argentina y arremetió: “Esto fue siempre así, siempre se descreyó del arbitro. Consumo arbitraje desde el año 85 para adelante. He vivido todo tipo de situaciones, y he visto todo tipo de manifestaciones hacia los árbitros. ¿Vos pensás que esto es de ahora o que siempre fue así?”. Ante esto, Vignolo respondió: “Yo creo que hay una involucran técnica, y un descreimiento de la gente por muchas cosas que fueron pasando. No sabemos quién es el mejor, cuesta designar un arbitro para partidos grandes...”.

Vignolo: ”Me dijiste que era un pésimo relator”

Acto seguido, el exárbitro de 52 años le preguntó a Vignolo si consideraba que Lousteau, Tello, Rappallini, Pitana, Penel, Abal o Lamolina son malos árbitros. “Vos te quedás con lo que pasó este fin de semana”, agregó. Luego, el relator contestó: “No solo este fin de semana. Lo de este fin de semana fue grave”.

“Me parece bien que no se escondan Y me parece bien que aceptes hablar, y sigue estando vigente para que vengas acá. A mi me gusta charlar con los protagonistas y si hay que disentir o discutir, en el buen sentido, acá no peleamos”, le valoro el periodista.

A su turno, la autoridad arbitral respondió: “Yo también discuto, no tengo ningún problema. Yo también intercambio opiniones, pero nunca prejuzgo ni le falto el respeto a nadie. Ni el encono personal que puedas tener vos hacia mi por aquella famosa situación del futstal a mi me quita el foco de lo que realmente tenemos que hablar, ‘Pollo’. Cuando quieras, vos me llamás y estoy poniendo la cara en los momentos malos; si alguna vez quieren llamar en los momentos buenos, también vamos a estar”.

El fuerte cruce entre Vignolo y Beligoy: "Me dijiste que soy un pésimo relator"

Al responder, Sebastián dijo: “¿Terminaste? Te respondo. No hay ningún encono personal, de ninguna manera, y nunca te falto el respeto. En tal caso, creo que si alguien faltó el respeto, fuiste vos aquella vez, cuando me hablabas (y decías) ‘yo considero que vos sos un pésimo relator’”.

Tras citar los dichos de otrora, Beligoy se retractó: “Te pido disculpas públicamente. No creo te haya dicho que seas un pésimo relator; en tal caso, en ese momento, te dije que no me gustaba cómo relatabas, cosa que fue algo sanguíneo y que tampoco lo pienso, y sé de tu categoría y del trabajo que realizás y que sos uno de los mejores del país”. Después, el conductor le preguntó al juez si consideraba que el arbitraje argentino “está sano”. Beligoy contestó: “Sí, por supuesto, ¿por qué, ‘Pollo’?”. “Porque quería que digas vos el título”, replicó el animador.

Por otro lado, Beligoy cuestionó el uso de la palabra “robo” para adjetivar las decisiones arbitrales. “Robo es una palabra muy delicada, que si creen que hay una situación dolosa, tiene que haber pruebas, y no creo en que eso haya pasado anoche”, respondió Vignolo.

El ida y vuelta entre Vignolo y Beligoy por la "ironía"

En su defensa, Federico dijo: “Entre la palabra robo y la ironía, mirá que hay un centímetro. Y muchas veces el periodista es irónico y no se da cuenta el daño que está haciendo”. Sentido en su orgullo, el cronista le replicó al entrevistado: “Y explicame vos cuál sería la ironía”. Asimismo, Beligoy replicó: “No que vos dijiste una ironía. No te sientas mal por lo que te digo. Me estoy manifestando en tu programa”.

“Lo que pasa es que estás hablando conmigo y saltás de un tema al otro. Por eso, hubiera preferido que vengas acá cuando puedas. Yo sé que estás re contra cargado de trabajo, y no soy irónico, pero cuando puedas, me gustaría que traigas esos elementos que tenés para demostrarle a la gente que el arbitraje argentino evolucionó”, contestó el periodista.

Sobre el caso de Lamolina en particular, Beligoy concluyó: “Para nosotros, por sobre todas las cosas, está la familia. Queremos que se reponga porque son momentos difíciles como en cualquier trabajo cuando no salen las cosas como vos pensabas. Hoy hemos analizado parte del partido, esta jugada puntual. Con el correr de la semana tomaremos una decisión. Este es el carril normal de como se lleva adelante un proceso de un mal partido importante con un arbitro”.