“¿Estamos al aire?”: la desopilante llamada de Sebastián Vignolo a un compañero

Como su propio conductor se encarga de remarcar en más de una ocasión, F90 (ESPN) no es solo un programa de debate deportivo, sino que también tiene la intención de entretener a su audiencia. Por eso, es habitual ver desarrollarse hilarantes “números” humorísticos que nacen de la propia dinámica del aire. Tal fue lo ocurrido este jueves en el ciclo que conduce Sebastián Vignolo.

Fue justamente el animador el protagonista de la broma en esta ocasión. Usual partenaire del “Pollo”, Juan Carlos Pellegrini, periodista que cubre la actualidad de San Lorenzo de Almagro, tenía su turno para informar sobre el revolucionado presente del “Ciclón”, que todavía está en la búsqueda de un entrenador tras el despido de Paolo Montero de su cargo.

Sin embargo, cuando Pellegrini debía tomar la palabra, un problema técnico le impidió escuchar al conductor, quien ya le había dado el pie para hablar. “Hola ‘Profe’, ¿cómo andás?”, le comentó Vignolo a su colega, quien mientras tanto miraba su celular, y claramente, no estaba anoticiado de que era su momento en el programa. A pesar de que tenía los auriculares puestos, no lograba escuchar al animador.

La falta de reacción de Pellegrini despertó las risas y los comentarios del resto de los integrantes del programa. “¿Qué hace ‘El Profe?”, se preguntó Daniel Arcucci. Por su lado, el cronista Marcelo Sottile consultó si lo que estaba ocurriendo era intencional o producto de algún problema. “¿Es un acting o es verdad?”.

¿Estamos al aire?”: la desopilante llamada de Vignolo a un compañero en vivo

Atento a que podía generarse un momento gracioso del programa, Vignolo decidió llamar por teléfono a Pellegrini y sacarlo al aire sin que lo supiera. Por eso, les pidió silencio, calma y sigilo a los periodistas del piso, quienes también lo incentivaron para que hiciera la llamad. Mientras buscaba el número de teléfono del cronista de CASLA, que finalmente encontró, Vignolo confesó: “Ni sé si tengo el teléfono de este muchacho. ¿Cómo lo tengo al ‘Profe’? ¿Como Juan Carlos?”.

Cuando dio con el contacto, el relator procedió a llamarlo y puso el parlante del teléfono en el micrófono para que se escuchara en vivo la conversación. “Pollo”, le respondió Pellegrini, claramente inconsciente de que la conversación estaba siendo escuchado por toda la audiencia de F90. “¿Qué hacés amigo?”, le consultó el “Pollo”. “¿Cómo estamos?”, repreguntó el “Profe”, a lo que Vignolo respondió con calma: “Bien, tranqui, acá en el programa, ¿vos?”.

Recién ahí, el despistado periodista cayó en la cuenta de lo que estaba sucediendo: “¿Estamos al aire? Pero qué, ¿me están haciendo una trampa? Que bien que estuvieron eh”. Del otro lado, los cómplices de Vignolo estallaron de la risa.

Luego, el animador le dijo a Pellegrini: “Corté, Profe. Si no le j..., la seguimos por televisión”. Sin embargo, aquel seguía sin poder escuchar al conductor. Por ese motivo, el narrador cortó el contacto con San Lorenzo, y le dio lugar a otro cronista hasta que se solucionaran los inconvenientes técnicos que impedían tener una comunicación fluida con “El Profe”.

Un rato después, lograron concertar el diálogo y Pellegrini no ocultó su fastidio por haber sido víctima de una broma al aire sin su consentimiento. Con cara de pocos amigos, el “Profe” admitió: “Me llamo la atención ese llamado. Pero bueno, acá estamos. No sé que fue lo que pasó, pero estamos acá”, para luego dar paso al informe del equipo “Azulgrana”.