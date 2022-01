Marcelo Sottile apuró al Chavo Fucks y le respondieron sin filtro: “A Vignolo no te animás a decirle eso”

Como suele suceder en enero, los programas interrumpen su programación o, en su defecto, son conducidos por periodistas que habitualmente ocupan otro rol. Esto es lo que ocurre en F90 (ESPN), donde el animador Sebastián Vignolo se encuentra de vacaciones, por lo que está siendo reemplazado por Diego “Chavo” Fucks, uno de los columnistas de mayor trayectoria en el ciclo. Por supuesto, es otra la confianza que existe entre él y el resto de los miembros, por lo que se pueden dar el lujo de hacer otro tipo de comentarios entre sí. Algo de eso sucedió este lunes.

En el pase entre F12 y F90, Fucks anticipó de qué versaría su comentario editorial: “Cuando el programa arranque, voy a decir algo sobre la ilusión de (Edwin) Cardona (NdeR: que acaba de incorporarse a Racing Club). Tengo algo más o menos pensado, porque tiene un paralelo que pasó en la historia”. Entre risas y con sigilo, el periodista Marcelo Sottile acotó: “¿No era menos hoy? Jajajaja”. Un rato antes, Fucks había dicho que, desde su nuevo rol, debe hablar menos de lo que lo hace en épocas normales.

Hombre de carácter, el “Chavo” no se quedó callado y expuso a su colega: “No te animás al ‘Pollo’ a decirle que no a la editorial. A mí sí. Nunca le cortaste algo que había preparado”. En su defensa, el “Cholo” respondió: “Al Pollo le he dicho ‘trillizo Barros Schelotto’. Le he dicho tantas cosas. A mí no eh. Ay, ay, ay”.

Sottile apuró al Chavo Fucks conductor y no se lo bancó

En otro orden, Luciana Rubinska, conductora de F12 en reemplazo de Mariano Closs, quiso polemizar con su colega y lo provocó con un comentario: “Te veo muy tranquilo para meterte en una discusión. ¿Puede ser o no?”, le dijo la animadora. Resignado, Fucks replicó: “Este es un lugar en el que hay que hablar menos. Los que se pelean son los otros. Voy a ver si puedo hacer eso”.

Rubinska dijo: “Tengo un disparador para charlar que me parece que te va a encolerizar un poco. Tengo amigos y amigas de Racing que se ilusionan con que Cardona sea la reencarnación del Rubén Paz”. En claro disenso con la opinión de los aficionados académicos, el comentarista deportivo hizo un gesto de despedida y pidió “preservar” el recuerdo del legendario volante uruguayo.

“Un programa de culto”

Tras unos días de no salir al aire, el ciclo volvió con emisiones en vivo. Para abrir la edición de este lunes, que significaba el comienzo de una nueva temporada, Fucks eligió realizar un comentario sobre el programa en sí mismo: “Bienvenidos a ESPN ‘90, a un programa de culto. Hace muchos años, en una reunión que tenemos antes de empezar los programas, les dije: este es un programa de culto. A mí me ha tocado trabajar en otros, y este también es un programa que tiene protagonistas, historia”.