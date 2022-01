El tenso cruce entre Juan Simón y el nuevo columnista de F12: “Si es personal, no discuto más”

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), introdujo este lunes a Martín Costa, nuevo integrante del programa e histórico cronista identificado con Boca. De esta manera, el flamante columnista del ciclo se suma a la mesa que ya integraban, entre otros, el exmánager del conjunto xeneize Juan Simón.

Mientras debatían sobre la posible vuelta de Andrés Cubas a Boca, el exdirigente deslizó un comentario que pareció teledirigido a Costa, amigo de Guillermo Barros Schelotto: “Nadie entendió por qué se fue Cubas”. El mediocampista central abandonó el club a principios de 2017, mientras que Simón se fue unos meses antes porque dejó de tener diálogo con el ‘Mellizo’, por entonces entrenador del club.

En defensa de su amigo, Martín contraatacó: “Pero si no jugaba Cubas, ¿Quién jugaba? Vos eras el mánager, tenías que saberlo, si estabas todos los días ahí...”. Con la mirada esquiva, Simón le recordó a su nuevo compañero que “Cubas se fue después” que él. Acto seguido, Juan le pidió al periodista: “No defiendas más”. Sin amedrentarse, el periodista replicó: “O no ataques más. O quizás, lo tuyo es personal”.

En medio de un clima indudablemente tenso, la co-conductora Luciana Rubinska dijo: “Se picó”. Despierto, Closs indagó en los motivos de la discusión al aire: “Cuando hablás de algunos temas y de algunos jugadores con Costa, ¿estás viendo otra persona detrás de Costa? ¿Me jurás que no es el ‘Mellizo’?”.

El tenso cruce entre Juan Simón y el nuevo columnista de “F12″

Simón contestó: “Para nada. Para mí, a Cubas, como a otro par de jugadores, le hicieron pagar por un partido (NdeR: la semifinal de la Copa Libertadores 2016 que Boca perdió ante Independiente del Valle). Yo creo que Cubas no tendría por qué haberse ido de Boca”. Convencido de que había un problema de fondo, Costa le respondió al exdefensor: “Es personal, Juan. Si es personal, la seguimos en el café. Al aire, no”.

Luego, Mariano intervino como mediador del cruce y les preguntó: “Ustedes, ¿hace mucho que no se ven? Hay tensión”. A su turno, Costa explicó: “No me gusta cuando es personal. Si es personal, no discuto más”, mientras que Juan optó por bajar los humos y dijo tener una relación personal con Martín.

Para rematar la discusión, el conductor del programa le hizo una pregunta a Costa: “Vos sos íntimo amigo de Guillermo y de Palermo. Si lo podes criticar lo criticas, pero sabe la gente, ¿no?”'. El panelista confirmó su vínculo con los miembros de la histórica delantera del Boca de Bianchi. Por si no quedaba claro, el relator cerró el “segmento” diciendo que los dos nuevos compañeros “tienen cosas del pasado que subsanar”, y anticipó que lo harán, como no podía ser de otra manera, en “F12″.