Flor Vigna habló del romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani y de las charlas que tuvieron

Unos días después de que se confirmara el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, la última pareja del actor, Flor Vigna, salió a hablar. La cantante se mostró contenta de que su ex pudiese rehacer su vida y no dudó en expresarlo. “Lo quiero todavía, lo quiero como hombre. Tengo esa meta de separarme bien, de si me cruzo en un evento o película abrazarlo”, dijo primero haciendo referencia a Castro, durante un móvil que le brindó al programa Intrusos.

Y luego agregó sobre la actual novia de Castro: “Con Griselda hemos compartido peluquería y también quiero llevarme bien si me la cruzo”.

Según contó Vigna, él no le escribió para anunciarle que estaba nuevamente enamorado. “Me enteré del romance de otra forma. Ella ya me pidió perdón de todo y yo creo que errar es humano y perdonar es divino”, expresó.

“Pasaron muchas cosas, pero me parece que lo más inteligente emocionalmente es que quede en lo privado. Lo bueno de Lu es que siempre que se equivoca o se manda alguna te dice la verdad y sabe pedir perdón ”, sumo en modo reflexivo, contando también que escuchó hace poco un audio de Gabriel Rolón hablando sobre la importancia de terminar bien los vínculos.

En medio de la charla, el periodista le consultó si alguna vez encontró algún mensaje comprometedor en los archivos de su ex y qué le generaba Siciliani. “Nunca hay que caerle a la mina, sino a tu pareja”, dijo liberando a la actriz de cualquier compromiso por lo que pudiese o no haber pasado. “Todo sucede por algo y sin hablar de otros, me doy cuenta de que yo tengo que estar sola y por ahí, lo mejor para mí es que Lu tenga una pareja superlinda, con una persona buena como es Gri ”.

“Hay veces que voy a llorar, pero en este momento quiero estar bien con todo”, expresó sobre como se siente hoy en día y además, reveló que mantiene un cierto diálogo con Castro. “Ayer hablamos por última vez con él y todo bien”, culminó.

Mensajes comprometedores y crisis

Flor Vigna y Luciano Castro un tiempo atrás Santiago Cichero/AFV

Estas declaraciones surgen después de que algunos afirmaran que a Vigna no le habría gustado mucho la noticia del nuevo romance de Castro. “Con Flor Vigna terminaron en diciembre, pero hasta hace poco se estuvieron viendo”, había dicho Karina Iavícoli también en Intrusos, a comienzos de esta semana. “Lo que me dicen es que la señora Siciliani le habría estado mandando mensajes a Luciano durante su relación con Flor Vigna. Mensajes que eran respondidos por él”, añadió. “Mensajes de contenido... podríamos decir, erótico. ‘Qué lindo estás’; ‘Cuándo nos vemos’... Y lo que me dicen es que eso habría sido en algún momento un motivo de discordia en la pareja porque Vigna se habría enterado”.

Esta no es la primera vez que Castro y Siciliani viven una historia de amor. La primera fue hace 17 años cuando ella estaba en Patito feo, la novela juvenil de eltrece y él en Lalola, una novela que se vio en América en 2007. Entonces, nada se supo del romance que los unió por algunos meses, pero muchos años más tarde, Susana Giménez reveló el secreto con una pregunta indiscreta a Siciliani, en su programa de Telefe. “Usted tuvo un novio famoso, leí alguna vez. LC, se llamaba”, le había dicho la diva en un sketch con Antonio Gasalla en el que Griselda participó. “Fue un romance, tampoco éramos novios”, salió del paso la actriz. Después contó que se trataba de Luciano Castro y detalló: “Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. No quiero hablar porque a él no le gusta. Es ermitaño el gordo y lo quiero mucho. Fue una cosita”.

Ahora, ya adultos y en otra etapa de su vida, ambos decidieron darle una oportunidad nueva al amor y retomaron la relación, que ya no tienen miedo de ocultarle a nadie.

