El generoso gesto de Pablo Matera con sus compañeros durante los entrenamientos

Pablo Matera y Matías Díaz perdieron un partido cuando formaban parte de Los Pumitas, equipo de la Selección Juvenil de Rugby de Argentina. Sin embargo, esa tarde en el vestuario fue distinta para ambos. No hubo tiempo para lamentaciones, lágrimas o planear tácticas a futuro porque ese vestuario de la derrota fue el escenario donde les anunciaron que viajaban al día siguiente para concentrar con Los Pumas. A partir de ahí, surgió una amistad que perduró en el tiempo y que fue puesta a prueba cuando Díaz tuvo que dejar el rugby y Matera quedó en medio de la polémica por una serie de tuits de hacía años.

Ambos siguieron juntos. Hablando más o menos, viéndose seguido o cuando encontraban un hueco pero siempre compartiendo la misma pasión que los unió en un inicio. Hoy, tienen caminos completamente separados. Matías se alejó del deporte y Pablo se mudó a Nueva Zelanda para incorporarse a uno de los equipos de más alto nivel del mundo: Crusaders. En ese sentido, y en diálogo con Periodismo Rugby Podcast, Díaz recordó a su capitán, contó una anécdota junto a él y le vaticinó un gran futuro en el primer nivel del rugby internacional.

A lo largo de la entrevista, Matías quiso enfatizar la importancia de Pablo como capitán y referente. Para ello, sacó de la galera un recuerdo de hacía tiempo. Desde que se hicieron amigos, se convirtió en moneda corriente que Díaz se quedara en la casa de Pablo cuando viajaba a Buenos Aires.

“En uno de los últimos años de él como capitán en Jaguares, jugábamos contra Nueva Zelanda y Highlanders, creo. Fui a ver el partido a Buenos Aires, me quedé en su casa y lo acompañé a un par de entrenamientos. Él salía a las 6 AM, se paraba en una cafetería equis del camino, compraba cinco o seis cafés y se lo daba al primero que veía”, recordó.

“No es que el café era para alguien en particular... Le digo ‘¿qué estás haciendo? ¿Por qué estamos parando? ¿Por qué compraste cinco cafés si somos dos?’. Me dice ‘imaginate qué lindo llegar a las 7AM, cag...isimo de frío y que alguien te regale un café de la nada. Le alegrás el día a la persona”, continuó. “Siempre iba con café extra, con cosas extra, esas que te hacen ser un líder, que hacen que la gente te termine queriendo y te aprecie por la calidad que tenés como persona”, cerró.

“Es un señor jugador, un referente”

Pablo Matera tiene un nuevo desafío: vestir la camiseta de Crusaders. Pero desde otra parte del mundo, su amigo le augura un gran futuro como jugador, referente y parte del equipo. “Es un señor jugador, un referente del rugby. Sin embargo, en Nueva Zelanda no les tiembla el pulso para sacarte y ponerte en el banco si no estás cumpliendo con los objetivos que ellos tienen. Si no estás en condiciones, no vas a jugar”, explicó.

Pablo Matera se sumó al Crusaders de Nueva Zelanda

“Creo que va a encajar muy bien por el liderazgo que tiene Pablo, tiene un liderazgo natural. La gente se acerca a él porque está todo el día riéndose, es gracioso, durísimo también para entrenar, exigente y trabaja duro. Incluso creo que hasta se puede ver en las redes sociales que ha tomado cierto liderazgo en un equipo en el que está rodeado de jugadores estrella de Nueva Zelanda”, concluyó.